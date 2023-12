RAI 1 * “ LINEA VERDE LIFE “: GIORNO MESE – 9/12 « ENNA / ORE 12.25 » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

11.14 - sabato 9 dicembre 2023

In questa puntata per la prima volta raccontiamo la città di Enna e il suo territorio. Aziende agricole e tecnologiche che hanno realizzato un perfetto e virtuoso ciclo di economia circolare. Il cibo di strada co – n sua maestà l’arancino in versione ennese e la pasticceria siciliana dei monti Erei ci porteranno alla conclusione di questa nostra prima visita ad Enna. – Conducono Elisa Isoardi e Monica Caradonna Un programma di Alessandra Curia, Federica De Denaro, Valeria Marrano, Andrea Pasquini, Sabrina Zappetta, Vincenzo Arnone, Angela Costantino, Carmine Gazzanni Produttore esecutivo Daniela Rainaldi Capo progetto Ivano Servi Regia di Andrea Pasquini.

