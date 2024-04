ON. DE BERTOLDI (FDI) * “VENICE INTERNATIONAL WINE TROPHY BUBBLES”: « IL SUCCESSO DI TRENTODOC, UN PLAUSO ALL’IMPRENDITORIA TRENTINA »

13.46 - giovedì 4 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’exploit delle bollicine di montagna al “Venice International Wine Trophy Bubbles” con 14 ori e cinque argenti, rappresenta un grande successo ed un meritato orgoglio per tutti i Trentini.

Lo spumante -Trento doc- sta crescendo continuamente, elevandosi a livello internazionale, come prodotto di altissima qualità.

Un plauso all’imprenditoria trentina ed al mondo cooperativo, che hanno saputo credere ed investire da anni in questo prodotto, che oggi fa primeggiare Il Trentino nel panorama e enologico internazionale. Così il deputato Trentino di fratelli d’Italia on. Andrea de Bertoldi.