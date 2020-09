PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 15 SETTEMBRE – 20 NUOVI CASI, ANALIZZATI 621 TAMPONI »

Coronavirus: anche oggi 20 casi positivi. Nel rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono 20 i nuovi casi positivi rilevati. La maggior parte (17) non presenta sintomi. 3 sono collegati ai recenti focolai. Non c’è nessun minorenne e fortunatamente restano a quota zero anche i decessi Covid-19.

Scende anche la cifra dei ricoveri: i pazienti oggi sono 9, nessuno in rianimazione,

L’ultimo dato riguarda infine i tamponi: nella giornata di ieri ne sono stati analizzati 621, di cui 573 da APSS e 48 dalla FEM.