ALTERNATIVA POPOLARE – TRENTINO * INCONTRO CANDIDATI: ANNACHIARA BIGONI, “L’ASSENZA DI FUGATTI A QUESTI APPUNTAMENTI PESA, NOI GIOVANI STANCHI DI ESSERE SOLO UNO SLOGAN “

20.47 - martedì 3 ottobre 2023

Sergio Divina al dibattito promosso dalla Consulta degli Studenti: “Dobbiamo fornire ai nostri giovani strumenti a servizio delle loro ambizioni”.

Annachiara Bigoni (Alternativa Popolare per il Trentino): “L’assenza di Fugatti a questi appuntamenti pesa, noi giovani stanchi di essere solo uno slogan”.

Si è svolto oggi pomeriggio, presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Trento il confronto elettorale fra i candidati alla presidenza della provincia organizzato dalla Consulta degli Studenti. Tra le tematiche toccate, i rapporti tesi fra PAT e Ateneo, ma anche la scarsità di alloggi e il caro affitti, oltre che la nuova scuola di medicina.

«Quest’università è nata da un’intuizione iniziale di Bruno Kessler – ha iniziato il suo intervento Sergio Divina, candidato presidente di Alternativa Popolare per il Trentino – che mise anzitutto in piedi l’Istituto Trentino di Cultura. Si arrivò poi alla prima facoltà, che nessuno voleva in Italia perché “scomoda” per il tempo, ovvero sociologia. Purtroppo la fotografia odierna è invece quella di una classe politica completamente disattenta e non altrettanto intuitiva, specie nei riguardi dell’investimento più importante per la collettività: quello sull’istruzione dei nostri giovani. La provincia ha caricato l’università di incombenze, senza tuttavia prendersi carico a sua volta delle proprie responsabilità».

«Questa mancanza di visione si è protratta nel tempo – ha continuato Divina – tant’è che mentre Trento diventava a tutti gli effetti una cittadella universitaria, con 16.000 studenti su una cittadinanza che conta 100.000 persone, nessuno si è preso l’onere di pensare ai servizi necessari, compresi quelli dedicati alla vivacità e al tempo libero, che non possiamo in alcun modo ignorare in una popolazione così giovane».

Sergio Divina ha parlato di esigenze dei più giovani proprio il giorno successivo alla presentazione della sua terza e ultima lista, che da giovani è composta interamente.

«Fra le esigenze cui rispondere, e alle quali una risposta è mancata, – ha proseguito Divina – vi è quella degli alloggi. Occorre trovare il modo di calmierare il comparto privato e pensare a soluzioni di studentato idonee. Un altro tema è quello riguardante la scuola di medicina, emblema dello scollamento purtroppo esistente fra università e provincia, ma anche fra università e mondo del lavoro. Se infatti da un lato la provincia di Trento si è mossa in sinergia con l’università di Padova, in pratica “tagliando fuori” dal progetto l’ateneo trentino, dall’altro non si comprende come, al netto della continua esigenza di nuovi medici, il numero chiuso nelle facoltà di medicina abbia imperato finora. Ci eravamo accorti del probabile blocco al turnover cui andavano incontro gli ospedali della provincia già negli anni Novanta quando si era tentato di mettere una pezza con le prime riserve di posti a studenti trentini presso l’università di Verona».

Infine, a Divina sembra chiaro come in provincia di Trento non si stia adeguatamente applicando l’articolo 34 della Costituzione. «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi – ha citato a memoria Divina – e in forza di questo siamo chiamati ad istituire borse di studio, ma anche a rivedere alcune pratiche insensate, come l’inclusione dei sussidi ricevuti dentro il calcolo dell’Icef, una pratica che penalizza invece di aiutare».

«I giovani sono attratti da prospettive e sbocchi occupazionali – ha concluso Divina – e dobbiamo fornire loro strumenti a servizio delle ambizioni che li animano».

Annachiara Bigoni, giovane candidata per la lista Alternativa Popolare per il Trentino, evidenzia come al confronto fosse assente il governatore uscente, Maurizio Fugatti.

«E non ha nemmeno delegato un suo rappresentante. – è il commento di Bigoni – Eppure l’incontro di oggi trattava temi di primaria importanza, quali istruzione e prospettive futuribili per noi giovani, che siamo davvero stanchi di essere soltanto uno slogan. Il mio grazie va allora a tutti i candidati presidente seduti al tavolo, che ci hanno donato la loro presenza, ridandoci una voce e una speranza».