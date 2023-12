PAT * COLLABORAZIONI: « ATTIVITÀ PROTEZIONE CIVILE E SOCCORSO IN AMBIENTI MONTANI, SIGLATI DUE PROTOCOLLI D’INTESA »

14.23 - giovedì 21 dicembre 2023

Il presidente Fugatti “Messa a punto e valorizzazione di importanti collaborazioni già in atto”. Attività di Protezione civile e soccorso in ambienti montani e impervi: siglati due protocolli d’intesa. Unità d’intenti, obiettivi di efficienza, tempestività e sicurezza nelle attività operative e massima collaborazione tra le strutture coinvolte: sono le premesse di un protocollo d’intesa siglato dalla Provincia allo scopo di valorizzare il coordinamento e la direzione di interventi di soccorso in ambienti di media e alta montagna, ostili o impervi e in contesti antropizzati e non. A supporto delle attività di protezione civile e soccorso tecnico urgente, un secondo protocollo d’intesa prevede la messa a disposizione reciproca, in caso di necessità, degli elicotteri in dotazione alla Provincia autonoma di Trento e al Comando provinciale della Guardia di Finanza.

Le firme sono state apposte ufficialmente nel palazzo sede questa mattina dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, dal commissario del Governo per la Provincia di Trento Filippo Santarelli, dal presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio provinciale del Trentino (CNSAS TN) Walter Cainelli e dal comandante regionale della Guardia di Finanza generale di brigata Guido Zelano. Presente il dirigente generale del dipartimento protezione civile, foreste e fauna della PAT Raffaele De Col. “L’impegno è quello di valorizzare e incentivare le attività di collaborazione già in atto in materia di protezione civile, mettendo a punto procedure congiunte, condividendo strumentazione tecnologica, sviluppando una formazione comune per alcuni scenari di soccorso”, ha spiegato il presidente Fugatti.

Oltre a prevedere interventi in forma congiunta di Guardia di Finanza e CNSAS TN, gli accordi interessano la collaborazione per lo sviluppo di attività di ricerca, studio e formazione, la condivisione di nomenclature e codifiche, di sistemi di comunicazione, procedure di autosoccorso, segnali d’emergenza, dispositivi e sistemi di protezione individuale comuni. A questo si aggiunge la messa a disposizione delle unità cinofile di entrambe le organizzazioni.

Gli ambiti operativi riguardano l’attivazione di personale specializzato per missioni di soccorso, anche di tipo sanitario, con supporto alle attività di elisoccorso, operazioni di ricerca persone disperse in ambiente montano e impervio, attraverso squadre miste di ricerca e avvalendosi dei sistemi tecnologici, cartografici ed informatici in uso presso il Centro di Coordinamento Ricerche del CNSAS TN. Dettagliate anche le modalità di allertamento, l’attività di polizia giudiziaria e l’impiego dell’elicottero della Sezione aerea della Guardia di Finanza di Bolzano per missioni congiunte di elitrasporto di squadre e di unità cinofile, soccorso di persone in difficoltà tecniche e non sanitarie o in pericolo di vita, operazioni search and rescue (SAR) e ricerche aeree di persone disperse. In considerazione delle finalità dei protocolli d’intesa le parti si impegnano anche a diffondere agli organi di informazione in modo congiunto le notizie delle attività svolte, degli addestramenti e delle esercitazioni e a promuovere i contenuti degli accordi.