PAOLO BARBAGLI (MEDICO) * RIVA DEL GARDA (TN) – MOSTRA MICHELANGELO: “ LE TARIFFE AGEVOLATE AL MAG SIANO ANCHE PER OPERATORI ECONOMICI PENALIZZATI DAL COVID, NON SOLO PER NOI DELLA SANITÀ “

07.08 - venerdì 05 agosto 2022

Leggo che, in occasione della prossima Mostra michelangiolesca al Mag di Riva, i medici trentini avranno diritto ad una tariffa agevolata, per i meriti acquisiti durante la pandemia.

Come medico, e trentino, non posso che ringraziare per questo gesto anche simbolico che riconosce lo straordinario sforzo, che continua tuttora, fatto per contrastare il Covid 19.

Ma non posso non notare, prima di tutto, che tutti medici, non solo quelli trentini, andrebbero segnalati e premiati; che anche altre categorie sanitarie, in primis OSS e infermieri, sarebbero oltremodo meritevoli, e con stipendi tra l’altro decisamente inferiori; per non parlare di quegli operatori economici che proprio per la pandemia hanno perso il posto di lavoro o visti ridimensionati gli introiti.

Forse un pensiero a loro, per agevolare la fruizione di un bene culturale mondiale come Michelangelo, andava fatto.

*

Dott. Paolo Barbagli, medico

Riva del Garda (Tn)