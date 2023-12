PAT * ” PROFESSIONISTI DELLA MONTAGNA “: FAILONI, « OGGI LA CERIMONIA CON LA CONSEGNA DEI DIPLOMI, NEL RICORDO DI ALBERTO FRANZOI »

21.17 - mercoledì 20 dicembre 2023

Oggi la cerimonia con la consegna dei diplomi con il ricordo del giovane recentemente scomparso. Failoni: “Siate orgogliosi del lavoro che farete”. Montagna, 158 nuovi professionisti abilitati nel ricordo di Alberto Franzoi.

Il Trentino può contare su 158 nuovi professionisti della montagna. Tanti sono infatti coloro che nel 2023 hanno concluso positivamente il percorso di abilitazione e che questa sera hanno partecipato alla cerimonia di consegna dei diplomi presso la Sala Depero del Palazzo della Provincia.

“Oggi è un giorno di festa per tutti voi ma anche per tutto il mondo della montagna trentina – le parole dell’assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni -. Dovete essere orgogliosi del percorso fatto e del lavoro che andrete a fare sul territorio, consapevoli che spesso sarete i primi ambasciatori del Trentino agli occhi delle persone che incontrerete durante il vostro cammino. Siate orgogliosi della vostra professionalità, che si inserisce in un settore fondamentale per l’intero Trentino e di cui abbiamo bisogno per poter essere competitivi e lavorare bene anche su stagionalità più lunghe” ha continuato l’assessore, che prima di passare alla consegna dei diplomi ha voluto ricordare con un minuto di silenzio Alberto Franzoi, giovane venuto tragicamente a mancare qualche giorno fa durante un’escursione in montagna e che oggi avrebbe dovuto ritirare il suo diploma.

Nell’aprire la cerimonia, Eva Dandrea, direttore dell’Ufficio ricettività e professioni turistiche della Provincia, ha ricordato l’impegnativo percorso formativo affrontato da ogni partecipante e sottolineato l’importante ruolo di ogni professionista per l’intero sistema trentino.

Di punto di arrivo ma anche di partenza ha parlato Giorgio Cestari, dirigente turismo e sport della Provincia – che ha ricordato ai presenti l’onore e l’onere trasmettere, accanto agli aspetti tecnici, la storia e i veri valori del Trentino.

Nel dettaglio, sono 5 i nuovi abilitati all’esercizio della professione di “guida alpina – maestro di alpinismo”; 7 i nuovi “aspiranti guida”; 75 sono i diplomati della figura professionale dell’accompagnatore di media montagna, di cui 49 da selezione pubblica, 14 provenienti dal Liceo della Montagna di Tione di Trento, 12 provenienti dall’Istituto “de Carneri” di Civezzano; sono 53 i maestri di sci delle discipline alpine, 11 dei quali provenienti dal Liceo della montagna di Tione di Trento; 16 sono i maestri di sci delle discipline dello snowboard, di cui 4 provenienti dal Liceo della montagna di Tione di Trento; 2 i maestri di sci delle discipline del fondo.

Alla cerimonia sono intervenuti il presidente del Collegio dei maestri di sci della provincia di Trento, Mario Panizza, il presidente del Collegio delle guide alpine del Trentino, Gianni Canale, il presidente dell’Associazione maestri di sci del Trentino, Andrea Sini, la presidente dell’Associazione accompagnatori di media montagna, Maria Assunta Stolcis, il dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione “Lorenzo Guetti” di Tione di Trento, Renato Paoli, il direttore del CFP “Ivo De Carneri” di Civezzano, Claudio March.

Hanno partecipato anche i componenti effettivi delle Commissioni esaminatrici per i maestri di sci, per le guide alpine, per gli accompagnatori di media montagna nominate per il triennio 2023-2025.