PAT * “CAREER DAY” DELL’ARTIGIANATO: « L’INIZIATIVA VERRÀ RIPROPOSTA AL CENTRO PER L’IMPIEGO A TRENTO (6/12) E ALL’ENAIP DI ARCO (7/12) »

07.38 - martedì 06 dicembre 2022

“Career Day” dell’Artigianato, prossimi appuntamenti a Trento e Arco.Archiviate con successo le giornate di Cles e Rovereto, con 175 colloqui realizzati tra imprese e aspiranti lavoratori, si replica nella città capoluogo e per l’Alto Garda e Ledro. Venti aziende, 80 tra studenti e neodiplomati, 47 candidati lavoratori coinvolti per un totale di 175 colloqui realizzati. È positivo il bilancio dei primi due “Career Day” organizzati a Cles e Rovereto da Agenzia del Lavoro e Associazione Artigiani per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’artigianato ed in particolare nei settori dell’impiantistica, del legno e dell’edilizia. L’iniziativa verrà riproposta martedì 6 dicembre al Centro per l’impiego di Trento, data già sold-out, e mercoledì 7 all’Enaip di Arco, dove invece ci sono ancora dei posti disponibili. È quindi possibile inviare la richiesta di partecipazione sul sito agenzialavoro.tn.it.

Gli appuntamenti sono rivolti a tutti coloro che sono interessati a lavorare nell’artigianato (giovani apprendisti o adulti), anche senza esperienza o specifica formazione, per ricoprire ruoli in particolare nei settori dell’edilizia, della falegnameria e dell’impiantistica.

Le specifiche figure professionali ricercate dagli imprenditori artigiani del territorio spaziano da operai edili, falegnami, carpentieri, elettricisti, idraulici, termotecnici. Durante gli incontri di Cles e Rovereto le aziende artigiane hanno potuto incontrare i candidati interessati a lavorare nel settore e, i partecipanti, farsi conoscere, sostenendo un colloquio direttamente con i datori di lavoro provenienti dalle diverse realtà territoriali di riferimento. Gli imprenditori hanno inoltre avuto modo di confrontarsi con un’ottantina di studenti dell’Enaip di Cles e del Centro di formazione professionale Veronesi di Rovereto.

Il “tour” provinciale per stimolare e qualificare l’occupazione nel settore dell’artigianato proseguirà la prossima settimana con altri due appuntamenti pomeridiani: martedì 6 dicembre presso il Centro per l’impiego di Trento; mercoledì 7 dicembre all’Enaip di Arco.

Mentre per l’evento di Trento non ci sono più posti disponibili, è invece ancora possibile richiedere di partecipare al Career Day di Arco: è sufficiente candidarsi compilando il form disponibile sul sito di Agenzia del Lavoro. I candidati idonei saranno ricontattati (via telefono e/o e-mail) dal Centro per l’Impiego di Agenzia del Lavoro per confermare la partecipazione all’evento, con indicazione del luogo e orario. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro .