LEONARDO SPA * AZIONI ORDINARIE “LEONARDO DRS”: « ANNUNCIATO IL PREZZO DELL’OFFERTA SECONDARIA DI QUOTA MINORITARIA, INCREMENTATO IL NUMERO DI AZIONI OFFERTE »

01.04 - venerdì 17 novembre 2023

Leonardo S.p.A. (“Leonardo”) ha annunciato in data odierna il prezzo dell’offerta al pubblico negli Stati Uniti da parte di Leonardo US Holding, LLC (l’“Azionista Venditore”), società controllata da Leonardo, di una quota minoritaria pari a 18.000.000 azioni ordinarie di Leonardo DRS, Inc. (“DRS”), ad un prezzo di offerta pari a $ 17,75 per azione, che rappresentano circa il 6,9% delle azioni ordinarie emesse di DRS. L’Azionista Venditore ha concesso alle banche sottoscrittrici un’opzione di 30 giorni per l’acquisto di ulteriori 2.700.000 azioni ordinarie di DRS dall’Azionista Venditore. Tutte le azioni dell’offerta sono vendute dall’Azionista Venditore. DRS non riceverà alcun incasso dall’offerta.

“Questa operazione ci permette di incrementare la flessibilità finanziaria per focalizzarci su investimenti e acquisizioni che creino valore per Leonardo conservando al tempo stesso una struttura finanziaria solida.” ha dichiarato Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo “Questa operazione ci permette di continuare a consolidare Leonardo DRS e di mantenere una significativa presenza industriale e commerciale negli Stati Uniti, il mercato della difesa più grande al mondo”.

Il completamento dell’offerta è previsto il 21 novembre 2023, soggetto alle consuete condizioni di chiusura. A seguito del completamento dell’offerta, si prevede che l’Azionista Venditore deterrà circa il 73,3% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS (circa il 72,3% se l’opzione di acquisto di ulteriori azioni da parte delle banche sottoscrittrici sarà interamente esercitata).

Morgan Stanley, BofA Securities e J.P. Morgan agiscono in qualità di joint book-running manager per l’offerta proposta. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC e Trust agiscono in qualità di joint book-runners per l’offerta proposta. CJS Securities agisce in qualità di co-manager per l’offerta.

Le azioni ordinarie oggetto dell’offerta sono offerte in base a uno shelf registration statement su Form S-3 con efficacia automatica, depositato da DRS presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”) il 15 novembre 2023. L’offerta viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto di DRS, che costituisce parte integrante del registration statement, e un documento supplementare a tale prospetto. Copie del prospetto e del supplemento al prospetto relativi all’offerta possono essere ottenute su richiesta contattando: Morgan Stanley & Co. LLC, All’attenzione di: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; BofA Securities, Inc., All’Attenzione di: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tyron Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255- 0001 o per email a dg.prospectus_requests@bofa.com; o J.P. Morgan Securities LLC, All’Attenzione di: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 o tramite contatto telefonico al numero: 866-803-9204 o tramite email all’indirizzo: prospectus- eq_fi@jpmorganchase.com.

