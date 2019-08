PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * ” JOVA BEACH PARTY 2019 “: « PER IL CONCERTO DI JOVANOTTI SUL “PLAN DE CORONES“ TRENI SPECIALI E MISURE DI SICUREZZA »

Concerto “Jova Beach”: treni speciali e misure di sicurezza. Lo Skirama Kronplatz organizza il concerto “Jova Beach Party 2019” sul Plan de Corones di domani (24 agosto). Tutte le informazioni su mobilità e sicurezza rispettosi dell’ambiente.

Treni aggiuntivi per la ferrovia della Val Pusteria e servizi di bus navetta saranno attivati in occasione di “Jova Beach”, il concerto di Jovanotti programmato a Plan de Corones domani, sabato 24 agosto. La Giunta ha recentemente approvato, su richiesta dell’assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider, un regolamento in base al quale gli eventi di grandi dimensioni sono tenuti a utilizzare sempre più i trasporti pubblici, in particolare i treni speciali, con il coinvolgimento anche economico dell’organizzatore. L’occasione di questo concerto è la prima che vede l’applicazione di questa possibilità. “Vogliamo guidare il gran numero di visitatori in canali ordinati e dare ai partecipanti al concerto l’opportunità di arrivare e partire in modo agevole, sicuro e rispettoso dell’ambiente, evitando allo stesso tempo un volume molto elevato di traffico nei villaggi e nelle strade” sottolinea Alfreider.

Collegamenti ogni mezz’ora in entrambe le direzioni

Per il concerto di Jovanotti “Jova Beach Party 2019” in programma per sabato, sulla linea ferroviaria della Val Pusteria tra Fortezza e San Candido verranno utilizzati 13 treni FLIRT aggiuntivi. In tarda serata fino a poco dopo mezzanotte forniranno collegamenti ferroviari ogni mezz’ora in entrambe le direzioni. “Dopo il concerto, tra le 21 e mezzanotte, oltre 5.000 passeggeri per direzione potranno essere trasportati su questi treni speciali, il che contribuirà a una significativa riduzione del traffico” spiega l’assessore provinciale Alfreider.

Durante il giorno, la linea ferroviaria della Val Pusteria viaggia a cadenza oraria, dalle 19,50 la frequenza dei treni sarà ogni mezz’ora. Per gli spettatori con un biglietto valido per il concerto, l’uso di tutti i treni sulla tratta tra Fortezza e San Candido sarà gratuito per tutta la giornata del 24 agosto e la notte del 25 agosto 2019. Tutti gli altri passeggeri possono utilizzare i treni e i treni speciali come di consueto con l’Alto Adige Pass o i biglietti e gli abbonamenti validi in Alto Adige.

I biglietti non sono validi come biglietti d’ingresso. Il concerto si svolgerà sulla cima del Plan de Corones, a 2.275 m di altitudine e la zona concerti è raggiungibile tramite tutti gli impianti di risalita dell’area. Informazioni sui biglietti per il concerto e per l’uso degli impianti di risalita, così come su eventuali modifiche al programma della giornata sono disponibili sul sito della società Skirama Kronplatz che organizza l’evento.

Attese 28.000 persone: misure per la sicurezza pubblica

Al maxi evento di domani sono attese circa 28.000 persone. Le incertezze meteorologiche e il protrarsi della manifestazione oltre l’imbrunire rendono necessario, per motivi di pubblica sicurezza, autorizzare l’afflusso e deflusso delle persone al Plan de Corones esclusivamente con i quattro impianti di risalita, con conseguente divieto assoluto di circolazione con veicoli e a piedi nella zona in quota sopra i 2.000 m. s.l.m. Questo è quanto previsto dall’ordinanza emanata oggi dal Presidente della Provincia.

Vige il divieto di circolazione dalle 6:00 di domani, sabato 24 agosto, all’1:00 di domenica 25 agosto a piedi o con qualsiasi veicolo, a motore e non, nella zona in quota sopra i 2.000 m. s.l.m. Sono esclusi da tale divieto i veicoli a motore dotati di CAR-PASS rilasciati dalla Skirama Kronplatz nonché tutti i mezzi di pubblico servizio e pronto soccorso. In caso di violazioni sono previste sanzioni pecuniarie.