MEDIASET * ” ACEA RUN ROME – THE MARATHON “: « DALLE 8.15 LA DIRETTA DELLA STORICA COMPETIZIONE, IN ESCLUSIVA SUL CANALE “20” ED IN STREAMING SU INFINITY E SPORTMEDIASET.IT »

14.51 - venerdì 25 marzo 2022

Domenica 27 marzo, dalle ore 8.15, in esclusiva sul Canale 20 prende il via la 27esima edizione dell’Acea Run Rome – The Maraton.

Sulla rete diretta da Marco Costa spazio alla diretta della Maratona di Roma: la storica competizione si dispiega in un percorso unico al mondo. Durante i 42.195km, infatti, verranno toccati ben trenta monumenti storico-artistici della Città Eterna.

La partenza e l’arrivo saranno ai Fori Imperiali; i runner passeranno poi davanti al Vittoriano, in Piazza Venezia, al Circo Massimo, sul Lungotevere e, ancora, Castel Sant’Angelo, Viale della Conciliazione con la Basilica di San Pietro, il Foro Italico e la Moschea, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna con la celebre scalinata di Trinità dei Monti, Piazza Navona e Via del Corso.

Oltre 10mila i partecipanti registrati, 5mila gli stranieri provenienti da 100 nazioni. Chi vincerà succederà, nell’albo d’oro, al debuttante keniano Clement Langat Kiprono, che ha vinto in 2h08’23”, e alla connazionale Peris Lagat Jerono, che ha tagliato il traguardo in 2h29’29”.

In gara saranno presenti oltre 135 pacer, suddivisi in obiettivi di tempo differenti, dalle 2h50’ fino alle 6h30’, con i fitwalker, che potranno aiutare i runner di ogni livello a raggiungere il traguardo.

La telecronaca della maratona è affidata a Marcello Piazzano, con il commento tecnico dell’ex atleta Giorgio Rondelli.

La corsa è in live streaming anche su Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it.