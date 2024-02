SKY TG24 * INTERVISTA A VERONICA LARIO: « NESSUN SEGRETO SU BERLUSCONI, NON SONO RICATTABILE »

14.34 - giovedì 29 febbraio 2024

Ospite nella terza puntata di “A cena da Maria Latella”: Veronica Lario ha preso parte al dinner talk di Sky TG24 in onda domani, venerdì 1° marzo alle 21.00 sul canale all news. Al termine conversazione con gli ospiti al tavolo, Emanuela Girardi, esperta di I.A, Spartaco Albertarelli, game designer e l’attore Edoardo Ferrario incentrata sul tema dell’intelligenza artificiale e nella quale la Lario ha parlato della sua nuova attività imprenditoriale, la piccola start up in cui ha di recente investito, l’ex signora Berlusconi si è concessa in un’intervista singola a Maria Latella in cui si è parlato di rapporti famigliari e dei lunghi anni successivi al divorzio, in cui ha scelto di allontanarsi dalla scena pubblica.

Qui alcuni stralci dell’intervista:

LA FAMIGLIA MI È SEMPRE STATA VICINA, MA MI È DISPIACIUTO NON PARTECIPARE ALLA LAUREA DEI MIEI FIGLI

“Questi anni sono stati un’altalena di momenti in cui c’era modo di ricongiungermi con la mia famiglia, ed altri momenti in cui queste speranze le perdevo. Sono stata molto vicina ai miei figli, è stato tutto un susseguirsi di vicende familiari. I momenti sono stati tutti belli perché la mia famiglia e i miei figli sono stati molto vicini. La parte peggiore è stato non poter partecipare alle loro lauree perché in due eravamo troppi”. Lo ha dichiarato Veronica Lario, ospite a ‘A cena da Maria Latella’ su Sky TG24.

NESSUN SEGRETO SU BERLUSCONI, NON SONO RICATTABILE

“Non penso di essere ricattabile, non ho nessun segreto sulla vita di Berlusconi. Posso dire quello che penso indipendentemente dal mio passato”. Lo ha dichiarato Veronica Lario, ospite a ‘A cena da Maria Latella’ su Sky TG24.

MILIARDARIA? UNA SENTENZA MI HA TOLTO TUTTO È DIFFICILE COMBATTERE CONTRO IL POTERE E LA STAMPA – OGGI SONO UNA PERSONA NORMALE

“Se sono miliardaria come si dice? Nulla di tutto questo. C’è stata una sentenza che mi ha negato qualsiasi diritto e che ho rispettato. Oggi sono una persona normale, un’imprenditrice. Finito questo momento molto complesso mi sono chiesta come ricominciare, per la mia vita e per delle scelte personali. Pesavo che per me non ci fosse più nulla, mi era stato negato tutto. Ho pensato ‘forse ha vinto il potere’, ma poi ci ho provato”. Lo ha dichiarato Veronica Lario, ospite a ‘A cena da Maria Latella’ su Sky TG24. “Sono passata dall’essere definita “velina ingrata” alla sentenza di Milano che ha negato i miei diritti. È stato un salto lungo dieci anni, in cui mi sono sentita un po’ vessata. Quando leggevo cattiverie su di me subivo. È difficile combattere contro il potere e la stampa, soprattutto quando sono legate. Ho imparato fin dall’inizio a fare un passo indietro” ha concluso.