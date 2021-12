CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * STAGIONE 2021/22: « AL VIA IL 18/12 LA NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI, SARÀ POSSIBILE USUFRUIRE DI 3 SPETTACOLI ACQUISTANDO UNA “GIFT CARD“ »

19:22 - 17/12/2021

Al via il 18 dicembre la campagna abbonamenti 2022 del Centro Servizi Culturali S. Chiara. Prende il via la nuova campagna abbonamenti del Centro Servizi Culturali S. Chiara.

Da domani, sabato 18 dicembre 2021, sarà infatti possibile rinnovare gli abbonamenti sottoscritti per la prima parte della Stagione 2021/22 di Grande Prosa. Da lunedì 27 dicembre 2021, invece, si apriranno le vendite per i nuovi abbonamenti.

Dopo la scelta operata lo scorso settembre da parte del Centro di offrire al pubblico la possibilità di sottoscrivere un mini abbonamento per la prima parte di Stagione fino al 31 dicembre 2021, il pubblico avrà ora l’occasione di completare la programmazione 2021/2022 con i restanti spettacoli in calendario da gennaio fino a maggio.

Per la rassegna Grande Prosa sarà possibile sottoscrivere un abbonamento a 6 spettacoli (I due gemelli veneziani, Enrico IV, Lo zoo di vetro, Il delitto di Via dell’Orsina, Eichmann. Dove inizia la notte, L’Attesa) ad un costo compreso tra i 44 e i 90 euro. Per la rassegna Altre Tendenze, invece, si potrà acquistare un abbonamento ai 5 spettacoli previsti all’Auditorium Melotti di Rovereto (Madre, 50 minuti di ritardo, Fuck Me(n), Radio Ghetto_Voci libere, Festen. Il gioco della verità) ad un prezzo che va dai 29 ai 50 euro.

Da domani, 18 dicembre, i possessori dell’abbonamento autunno 2021 potranno rinnovarlo (stesso posto, stesso turno) presentandosi alla biglietteria del Teatro Auditorium (lun-sab, 10-13 e 15-19, ad eccezione del 23 e 24 dicembre in cui rimarrà aperta solo al mattino) o del Teatro Sociale (dalle 15 alle 19). Come scritto sopra, da lunedì 27 dicembre si potrà invece sottoscrivere un nuovo abbonamento, solamente presso la Cassa del Teatro Auditorium.

*

Gift Card

Per chi infine fosse ancora indeciso sui regali da fare a Natale, anche quest’anno il Centro Servizi Culturali S. Chiara ti consente di regalare le emozioni del teatro!

Acquistando la Gift Card 2021 sarà infatti possibile usufruire di 3 spettacoli (o di 3 ingressi per lo stesso evento) a scelta fra le Stagioni di Prosa, Danza, Musica e Operetta. Il tutto, al costo di soli 40 euro.

La Gift Card è acquistabile solamente presso le biglietterie del Teatro Auditorium e del Teatro Sociale, con lo stesso orario sopra indicato.

Per informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it oppure chiamare il numero verde 800013952