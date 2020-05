VVF RIVA DEL GARDA (TN) * BAITA SEGALA – COMUNE LIMONE SUL GARDA (BS): « RECUPERATO DECEDUTO IL CONDUCENTE DELL’AUTO USCITA FUORI STRADA » (VIDEO INTERVENTO ELICOTTERO)

Attorno alle ore 17.00 di domenica 10 maggio il corpo vigili del fuoco volontari Riva del Garda riceveva dalla sala operativa di Trento, a sua volta allertata dalla sala operativa di Brescia, una richiesta d’intervento in territorio lombardo per un’autovettura uscita fuori strada con una persona coinvolta nei pressi di Baita Segala nel comune di Limone sul Garda.

Dalla caserma di Riva del Garda partivano subito, vista la zona montuosa segnalata, tre mezzi fuoristrada con sei vigili dotati di attrezzature di forza elettriche e altri strumenti di sicurezza (borse SAF e paranco tirfort).

Visto l’intervento fuori provincia, con un tempo di percorrenza rivelatosi di 30 minuti per raggiungere il target, le squadre intervenute decidevano di percorrere la strada più veloce dalla Val di Ledro lungo il percorso Prè, Leano, passo Nota, Baita Segala.

In contemporanea da Trento si alzava il volo l’elicottero con personale SAF del corpo permanente, oltre ad un mezzo che da Trento raggiungeva in seguito via terra il luogo dell’intervento unitamente alle squadre del corpo nazionale provenienti da Salò e Tremosine, e ai Carabinieri della stazione di Limone sul Garda.

Giunti sul posto si constatava la situazione descritta nella chiamata di allertamento con l’autovettura caduta in un dirupo e purtroppo il conducente, unica persona a bordo, risultava deceduta.

I vigili del fuoco di Riva del Garda provvedevano a recuperare la salma sbalzata fuori dall’abitacolo e al successivo recupero dell’autovettura, oltre alla predisposizione della zona di atterraggio per gli elicotteri intervenuti.

Cordiali saluti.

Ufficio stampa VVF Riva del Garda (TN)