FDI – GRUPPO CONSILIARE TRENTO * ITEA: « GESTIONE EDILIZIA PUBBLICA, INVITIAMO “FRANCO IANESELLI“ A CHIEDERE UN INCONTRO A “IANESELLI FRANCO“ PER CHIARIRSI LE IDEE »

08.20 - giovedì 9 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

GESTIONE ALLOGGI ITEA-COMUNE: IANESELLI FRANCO CONTRO FRANCO IANESELLI.

Apprendiamo con grande stupore la notizia di una nuova Crociata, quella lanciata dal Sindaco di Trento Ianeselli assieme ai colleghi di Rovereto, Pergine, Arco e Riva del Garda contro Provincia e ITEA S.p.a., nel tentativo di fare chiarezza nei rapporti tra Provincia e i comuni trentini in relazione alla governance della Società. Se non fosse per l’importanza di un tema come quello dell’edilizia residenziale pubblica che va affrontato con grande serietà, viste le posizioni espresse in aula e nelle Commissioni Comunali competenti dalla Giunta guidata dal Primo Cittadino di Trento solo qualche mese fa, saremmo portati davvero a ritenere che la minaccia di “mollare ITEA” da parte di Ianeselli sia solo una battuta di pessimo gusto!

Ancora ricordiamo, infatti, il capitolo sul rinnovo della Convenzione con ITEA da parte del Comune (non la proroga come erroneamente voleva far intendere la Giunta!), dove l’Amministrazione, che di fatto non sapeva come altro gestire il proprio patrimonio, e non solo residenziale di edilizia sociale, con l’acqua alla gola voleva disperatamente vincolare ITEA S.p.a. ad una gestione degli immobili comunali alle proprie condizioni e senza la possibilità di replica e negoziazione. Tanto da portare alla votazione del Consiglio, caricato di una responsabilità dovuta alle mancanze decisionali della Giunta, una delibera con annesse minacce di intentare una causa legale qualora la Società, che aveva scritto al Comune delle proprie difficoltà nella gestione del servizio a causa dell’importante lavoro cui è attualmente chiamata, non avesse inteso procedere con la sottoscrizione della Convenzione.

Inoltre, l’attuale Amministrazione Comunale espresse a più riprese la volontà e la necessità, secondo la propria visione, di un’entrata in partecipazione dei comuni trentini all’interno della stessa ITEA. Insomma, una situazione kafkiana a tutti gli effetti alla luce della attuale minaccia di Ianeselli di “mollare ITEA” dopo aver caldeggiato l’ingresso nella società del Comune di Trento e aver fatto di tutto per sottoscrivere l’attuale Convenzione.

Esprimiamo dunque la nostra seria preoccupazione per questo repentino cambio di direzione del Sindaco di Trento in merito al tema della gestione degli alloggi di edilizia pubblica, un segnale chiaro e inequivocabile circa la mancanza di una visione a medio lungo periodo da parte dell’Amministrazione Comunale. Invitiamo dunque Franco Ianeselli a chiedere urgentemente un incontro a Ianeselli Franco al fine di chiarirsi le idee, in modo che possa poi dare delucidazioni all’intero Consiglio Comunale.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.