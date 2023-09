BROCOLI (NOI CON L’ITALIA) * LISTA PRESIDENTE WEGHER: « SIAMO STATI SMINUITI DAL GRUPPO DIVINA PRESIDENTE, PERCHÉ SIAMO PIÙ FORTI RISPETTO AD ALTRI SIMBOLI »

14.46 - mercoledì 13 settembre 2023

Gentile direttore Franceschi,

Sono da due anni coordinatore per la provincia Trentino e per la regione, di Noi con l’Italia -on Maurizio Lupi, ed inoltre siedo al tavolo della direzione nazionale, per Noi Moderati, che mantiene al suo interno l’Udc di Cesa, Toti, Brugnaro. Quindi -da responsabile del gruppo dei centristi moderati popolari- mi sono sento di fare alcune considerazioni, al di là del fatto che simboli-lista del Presidente Wegher, cioè Trentino Autonomista Libero, sono stati sminuiti all’interno del gruppo per Divina Presidente, proprio perché più forti rispetto agli altri simboli.

Quindi, peraltro, in funzione di un’adesione sempre ad un progetto di centro destra, ma più propositivo e fattivo, rispetto a quello di Sergio Divina, con Noi con l’Italia e Noi Moderati, ci siamo preoccupati di verificare che sussistano, sia a livello nazionale che territoriale, le condizioni per svolgere una politica di moderazione e costruttiva oltre che propositiva muovendoci sin da subito alla ricerca di ottenere delle rassicurazioni da parte del Presidente Fugatti, che ha dato la disponibilità ad assicurare quel grado di moderazione richiesto.

Preteso dalla forza che rappresenti che ho scorto sussistere anche nella figura del Presidente Fugatti, sebbene rappresenti una forza diversamente caratterizzata. Ricevute sufficienti ed ampie garanzie, per Noi Moderati, ritengo allo stato auspicabile che la figura di Maurizio Fugatti sia confermata con forza da tutti i popolari, centristi che aspirano a difendere l’Autonomia.

I moderati faranno particolare attenzione alla sobrietà economica, anche nella qualità della gestione amministrativa e ad una maggiore vicinanza della politica alle necessità quotidiane e alla sicurezza delle famiglia ovvero una maggiore salvaguardia del bene comune e fraternità di mutuo soccorso, nella comunità tridentina.

*

Andrea Brocoli

Coordinatore per il Trentino Alto Adige di Noi con l’Italia/ On. Maurizio Lupi