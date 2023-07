ON. DE BERTOLDI (FDI) * ASSICURAZIONI: « INVESTANO IN SISTEMA PAESE E SIANO DETERMINANTI NEL MERITO CREDITIZIO DELLE PMI »

14.27 - martedì 4 luglio 2023

ASSICURAZIONI.DE BERTOLDI(FDI),INVESTANO IN SISTEMA PAESE E SIANO DETERMINANTI NEL MERITO CREDITIZIO DELLE PMI.

“Condivido l’appello del ministro Urso per un ruolo attivo delle compagnie di assicurazione nel fondo sovrano e quindi negli investimenti nel sistema paese. Gli investimenti nelle PMI nazionali rappresentano infatti il traguardo di chi crede al sistema Italia, e bene ha fatto la presidente dell’Ania Maria Bianca Farina ad accogliere in modo propositivo questi stimoli. Ritengo, inoltre, che si debba ragionare quanto prima sulla tempestiva definizione di un serio programma assicurativo per gli eventi calamitosi, che purtroppo vedono oggi l’Italia come un paese protagonista nei sinistri, ma non altrettanto nelle assicurazioni che dovrebbero tutelare da essi.

Auspico, per concludere, che la tutela assicurativa di un’impresa possa, o meglio debba, entrare nella valutazione del merito creditizio. Un’impresa assicurata è certamente una protagonista del sistema economico che presenta meno rischi per se stessa, per i suoi partner e per gli utenti finali”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi componente della commissione Finanze a Montecitorio e responsabile nazionale del Dipartimento assicurazioni e finanza di Fdi.