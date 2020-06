ROSSI – DALLAPICCOLA – DEMAGRI (PATT) – INTERROGAZIONE * ATTESTAZIONI PER CONTRIBUTI “ RIPARTI TRENTINO”: « POSSONO REDIGERLE ANCHE I CONSULENTI DEL LAVORO? »

Si inoltra l’interrogazione ATTESTAZIONI PER CONTRIBUTI “ RIPARTI TRENTINO” – POSSONO FARLE ANCHE I CONSULENTI DEL LAVORO?

ATTESTAZIONI PER CONTRIBUTI “ RIPARTI TRENTINO”

POSSONO FARLE ANCHE I CONSULENTI DEL LAVORO?

Con delibera n. 657 del 19 maggio u.s sono stati definiti i criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all’art. 5 della legge provinciale n.3 del 13 maggio 2020. Al punto 8 lettera c), non risultano ricompresi gli iscritti all’ordine dei Consulenti del Lavoro.

Atteso che la normativa vigente consente anche ai Consulenti del Lavoro di poter effettuare l’attestazione di cui ai predetti criteri e dovendosi ritenere pertanto che si tratti di errore e non di precisa scelta,

si interroga la Giunta Provinciale per conoscere:

– se e quando intende rettificare la citata delibera, inserendo al punto 8 lettera c) anche i Consulenti del Lavoro.

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

Ugo Rossi, Michele Dallapiccola,Paola Demagri