MAZZARELLA (AZIONE) * CICLOBOX TRENTO: « ANDREA MERLER POSTA UN VIDEO SU FACEBOOK, PER METTERE IN CATTIVA LUCE L’OPERATO DEI SUOI AVVERSARI »

10.55 - mercoledì 13 settembre 2023

Andrea Merler di Fratelli d’Italia dà come al solito spettacolo in un video postato su Facebook. Questa volta attacca i ciclobox di Trento per cercare, vanamente, di mettere in cattiva luce l’operato dei suoi avversari. Non riesco proprio a sposare una modalità di comunicazione politica che usa ogni mezzo per mettere in cattiva luce l’avversario. Adottando lo stesso gergo populista, dovrei aggredire Merler chiedendogli di preoccuparsi della mala gestione del denaro pubblico solo dopo aver chiarito, lui, perché la Provincia gli abbia richiesto indietro 54.000 euro di altrettanto denaro pubblico da lui ricevuto grazie a un presunto aggiramento della norma sulla prima casa. Penso siamo abbastanza convinti che se fosse capitato ad altri, il rappresentante di Fratelli d’Italia, non avrebbe lesinato nel chiederne immediate dimissioni o per lo meno la decenza di tacere. Non lo faccio e non mi richiamerò nemmeno al detto opportunista “due pesi due misure”. Non volendo alimentare quel modus operandi che egli ama, riporto quindi subito l’attenzione su ciò che mi interessa veramente: quelle modalità di agire che credo un amministratore dovrebbe adottare nel valutare i progetti a favore dei cittadini e non a suo vantaggio.

L’approssimazione che porta a tacciare come spreco di soldi un progetto semplicemente perché, in questo caso, si è passati vicino a un ciclobox vuoto, per giunta di notte, ha lo stesso valore di considerarlo di successo solo perché vi si sono casualmente o meno trovate delle biciclette. Da un consigliere attento e produttivo esigerei dati, analisi e statistiche non banali deduzioni personali. Detto ciò, potrebbe essere migliorato il loro utilizzo? Potrebbe essere migliorata la comunicazione che ne spiega la funzionalità? Esiste un problema di collocazione strategica? Probabilmente sì, ma è su questo che si dovrebbe concentrare l’operato di un amministratore pubblico. Ritengo inoltre sia ulteriormente fuori luogo affermare che, come egli fa, il progetto sia un investimento “buttato dalla finestra” in toto.

Il #ciclobox rientra in una visione molto più ampia che il Trentino ha del cicloturismo evoluto e delle sue potenzialità. Una rete di ciclovie strutturata per turisti, ha necessità infatti di vedere il Comune di Trento quale uno dei tanti hub entro il quale il viaggiatore deve poter contare su servizi tra i quali la presenza di spazi sicuri dove parcheggiare le sempre più costose biciclette e i bagagli. Decontestualizzare sempre e ovunque ogni tematica, come avviene anche in questo caso, non ha alcuna utilità per il cittadino ed è pura demagogia di cui faremmo tranquillamente senza. Dopo di che, rispetto alla citazione di Crozza che fa nel suo video riferendosi alla simpaticissima battuta “soli come un elettore di Calenda”, ribatto affermando quanto spesso sia meglio essere soli che male accompagnati. Fortunatamente come me, la hanno pensata anche i cittadini di Trento che lo hanno reso uno dei tanti EX Candidati Sindaco.

Massimiliani Mazzarella

Candidato alle elezioni provinciali per Azione