MARCO MORANDI * FEMMINICIDI: « UN GRIDO DI DOLORE, URGENTE COMBATTERE LA VIOLENZA CON UN CAMBIAMENTO CULTURALE PROFONDO »

16.00 - venerdì 8 settembre 2023

Gentile direttore Franceschi,

il Flagello dei Femminicidi: Un Grido di Dolore e Urgente Necessità di Cambiamento. L’Italia è tra i 5 Paesi in Europa con il più alto numero di donne vittime di femminicidio, ovvero omicidio intenzionale, non certo un primate di cui andare fieri. I femminicidi, uno degli aspetti più oscuri e dolorosi della nostra società, e non solo, rappresentano una tragica realtà che richiede l’attenzione di tutti noi. Si tratta dell’uccisione sistematica e deliberata di donne basata sul genere, e si manifesta in molte forme e circostanze non solo in Italia ma in tutto il mondo. Questo fenomeno inquietante ci costringe a riflettere profondamente sulla nostra società, le sue radici e la necessità urgente di un cambiamento culturale e strutturale.

Le statistiche dei femminicidi sono allarmanti. In molte parti del mondo, le donne sono uccise semplicemente perché sono donne. Questo può avvenire in contesti familiari, relazionali, o addirittura come risultato di violenza di genere diffusa. Ogni anno, migliaia di donne perdono la vita a causa di questa violenza. Questo non è solo un problema di un paese o di un continente, ma un problema globale che richiede una risposta globale. Per affrontare efficacemente i femminicidi, è essenziale comprendere le radici profonde di questo problema. La misoginia, la disuguaglianza di genere, la cultura dell’oppressione e la mancanza di rispetto per i diritti delle donne sono solo alcune delle cause che alimentano questa violenza. In molte società, le donne sono ancora considerate inferiori agli uomini, una visione distorta che giustifica e perpetua questi atti orribili. Una delle chiavi per porre fine ai femminicidi è un cambiamento culturale profondo. Dobbiamo sfidare le norme sociali che perpetuano la disuguaglianza di genere e promuovere l’uguaglianza e il rispetto per tutte le persone, indipendentemente dal loro genere.

Le scuole, le famiglie e i mezzi di comunicazione hanno un ruolo cruciale nel plasmare la mentalità delle persone e nel combattere questi pregiudizi radicati. Parallelamente al cambiamento culturale, è essenziale che i governi adottino misure rigorose per proteggere le donne dalla violenza di genere. Queste misure dovrebbero includere leggi più severe contro i femminicidi, un sistema giudiziario che punisce severamente i colpevoli e una rete di supporto per le vittime. Inoltre, è fondamentale promuovere la solidarietà tra le donne e gli uomini. La lotta contro i femminicidi non è solo una questione femminile; è una questione umana. Tutti noi dobbiamo unirci per sostenere le vittime, sensibilizzare sull’importanza di questo problema e lavorare insieme per porre fine a questa violenza. Ma anche noi dobbiamo fare di più perchè i femminicidi rappresentano una piaga sociale che non possiamo più ignorare.

È urgente che tutti noi, come individui e come società, ci impegniamo a combattere questa forma di violenza di genere. Solo attraverso un cambiamento culturale profondo, la protezione legale e la solidarietà possiamo sperare di porre fine a questa orribile epidemia. Le vite delle donne dipendono da questo impegno e dalla nostra capacità di creare un mondo più giusto ed equo per tutti. Il Governo ha messo in campo nuovi provvedimenti in merito con una revision del Codice rosso. Una revision della legge del 2019 in cui vengono inserite pene più pesanti, procedura più rapida e nuovi reati, con la speranza che siano in grado di fermare questa strage, perchè di strage si tratta.

*

Marco Morandi

Vobarno (Brescia)