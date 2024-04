ROTARY CLUB TRENTINO NORD * “IL BOSCO DEL FUTURO”: « LA SFIDA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AL “GRAND HOTEL TRENTO“ (8/5 ORE 9.30) »

17.34 - lunedì 29 aprile 2024

Egregio direttore Franceschi,

quale Presidente del Rotary Club Trentino Nord (Distretto 2060 del Rotary International) mi pregio invitarLa alla conferenza stampa, che si terrà il giorno mercoledì 8 maggio ad ore 9:30, presso il Grand Hotel Trento, in Trento, piazza Dante 20, per la presentazione ed illustrazione del Progetto – Service “Il bosco del futuro” che il Club ha promosso ed organizzato nella presente annata.

L’iniziativa è intesa ad affrontare concretamente, ed in prospettiva, le molteplici problematiche del bosco, risorsa fondamentale per la sopravvivenza del genere umano, manifestatesi drammaticamente negli ultimi anni, che hanno arrecato, e prevedibilmente arrecheranno in un futuro non solo prossimo, gravissimi danni al patrimonio forestale nell’intero Arco Alpino.

La Tempesta Vaia, la conseguente epidemia del bostrico e il cambiamento climatico in atto hanno creato una situazione preoccupante, specie per le future generazioni, che necessita una decisa e scientificamente fondata azione di contrasto e di prevenzione per fermare e, possibilmente, rimediare a conseguenze catastrofiche, altrimenti inevitabili nel tempo.

Il progetto, in fattiva collaborazione con la Magnifica Comunità di Fiemme e con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, e con consulenze universitarie e ministeriali, si propone, attraverso la creazione di 4 aree sperimentali, di approntare nuove risorse colturali che, messe opportunamente a dimora nei prossimi anni, nei boschi danneggiati e soggetti ai cambiamenti climatici, possano costituire un valido ed efficiente rimedio onde evitare danni ulteriori ed efficientare il bosco esistente.

Alla annunciata conferenza stampa, alla quale auspico vivamente vorrà partecipare Lei o un Suo delegato, soprattutto al fine di sensibilizzare la pubblica opinione su queste problematiche, fondamentali per la sopravvivenza dell’Umanità e molto spesso, invece, ignorate o non adeguatamente valorizzate, verranno, ovviamente, esposte ed illustrate le necessarie e dettagliate informazioni conoscitive e tecniche per mettere in grado gli operatori della pubblica informazione di svolgere adeguatamente il loro delicato e fondamentale compito.

Dott.ssa Carmela di Natale

Presidente del Rotary Club Trentino Nord