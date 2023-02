RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * IN STUDIO: « GIANLUCA GRIGNANI – ROSA CHEMICAL – ARIETE – COMA_COSE – LEO GASSMAN – WILL (19/2) »

17.51 - venerdì 17 febbraio 2023

Domenica 19 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 23^ puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier.

Tanti gli ospiti che interverranno in studio. In apertura, un ampio spazio dedicato ai protagonisti del Festival di Sanremo 2023 con Gianluca Grignani che si esibirà cantando “Quando ti manca il fiato” (12° posto), i Coma_Cose con “L’Addio” (13° posto), Rosa Chemical con “Made in Italy” (8° posto), Ariete con “Mare di Guai” (14° posto), Leo Gassmann con “Terzo Cuore” (18° posto) e Will con “Stupido” (26° posto). In studio presenti anche in qualità di opinionisti Marino Bartoletti, Simona Izzo, Pino Strabioli e Luca Tommassini; Albano Carrisi racconterà le sue emozioni vissute sul palco di Sanremo nel corso della sua lunga carriera, oltre ad esibirsi in un medley di successi accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. Andrea Delogu conduttrice di ‘PrimaFestival’ a ‘Sanremo 2023’, si racconterà tra vita privata e carriera. L’attore Francesco Arca interverrà per presentare la nuova fiction ‘Resta con me’, con la regia di Monica Vullo e in onda su Rai1 da domenica 19 febbraio per 8 puntate; con lui in studio anche il bambino Mario Di Leva, che nella fiction interpreta il piccolo Diego.