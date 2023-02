CANALE 5 – “ VERISSIMO “ * OSPITI: « MICHELLE HUNZIKER – LEVANTE, GERRY SCOTTI – I CUGINI DI CAMPAGNA (18-19/2) »

12.34 - venerdì 17 febbraio 2023

Sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023, alle ore 16.30, su Canale 5, doppio appuntamento con “Verissimo”.

Sabato:

A Verissimo il talento e il racconto intenso di Levante e l’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Dall’esperienza fatta al “Grande Fratello Vip” sarà in studio Wilma Goich. Infine, saranno ospiti: Ellen Hidding, storico volto del programma “Melaverde” e l’attore Massimiliano Gallo, a teatro con la commedia “Amanti”.

Domenica:

A Verissimo intervista a tutto tondo con Michelle Hunziker, in partenza su Canale 5 con “Michelle Impossible and Friends”. Inoltre, in studio, la storia dei Cugini di campagna, i 60 anni di carriera di Rita Pavone e Gerry Scotti, al via proprio domenica sera con la nuova edizione de “Lo show dei record”. Infine, a Verissimo l’amicizia tra Emanuela Folliero e Patrizia Rossetti.