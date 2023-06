DEGASPERI (ONDA) * DDL “CARRIERA DOCENTI”: « IL CENTRODESTRA NON RIESCE A CITARE ALTRI, SE NON I DIRIGENTI NOMINATI DAL PROPRIO ASSESSORE »

16.32 - venerdì 2 giugno 2023

Ddl “carriera docenti”: dopo Agnelli aspettiamo Lapo. Il Centrodestra per sostenere l'”elemosina docenti” non riesce a citare altri se non i dirigenti nominati dal proprio assessore e organizzazioni che con il Trentino non c’entrano nulla, come la Fondazione Agnelli che di scuola trentina evidentemente se ne intende. Cita a sproposito la Consulta degli studenti che ha più volte chiarito di essere d’accordo con l’obiettivo, ma molto perplessa per i modi e attacca gli organismi istituzionali, come il Consiglio del sistema educativo e la Consulta dei genitori solo perché esprimono posizioni ragionate ma diverse dalle loro.

Noi, unici, abbiamo aperto un confronto con tutti, dirigenti, studenti, docenti, sindacati, e istituzioni che ha messo in evidenza certamente una condivisione rispetto all’obiettivo di restituire dignità all’insegnamento (cosa che non si ottiene di certo creando divisioni e gerarchia), ma anche una corposa serie di conseguenze negative che l’applicazione di quanto proposto dal centrodestra comporterebbe.

Non è previsto nulla per la didattica visto che l’operazione coinvolge solo una minoranza di chi già opera al meglio nella scuola, non è previsto nulla per accompagnare la stragrande maggioranza degli insegnanti col paradosso che le elemosine sono pagate da questi ultimi con il taglio agli organici.Rimaniamo disponibili al confronto ma è difficile immaginare che su un tema così complesso si possa arrivare a soluzioni frettolose a legislatura terminata, solo per propaganda elettorale. Anche se, a sostegno dell’assessore, arrivasse Lapo Elkann.

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Onda)