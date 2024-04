RETE 4 – “QUARTO GRADO“ * « I CASI DI GIULIA TRAMONTANO ALESSIA PIFFERI, VENERDÌ 26 APRILE »

17.23 - giovedì 25 aprile 2024

Venerdì 26 aprile, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso Tramontano, la giovane donna al settimo mese di gravidanza, uccisa nel 2023 dall’ex fidanzato Alessandro Impagnatiello. L’uomo, reo confesso, stava avvelenando Giulia, ma le avvocatesse di Alessandro non condividono questa tesi: riusciranno a dimostrare la non premeditazione?

Al centro della puntata, anche il caso Pifferi, con la 37enne imputata per l’omicidio della figlia Diana: 18 mesi, la bimba è morta di stenti dopo essere stata abbandonata a casa, per sei giorni.Alessia, in aula, si autoassolve, puntando il dito contro la famiglia e i suoi uomini: «mi hanno delusa».

In studio, confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e i suoi spettatori: una community molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.