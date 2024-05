17.19 - sabato 4 maggio 2024

Linea Verde Discovery. St 2024 – Puntata del 04/05/2024

Terzo e ultimo appuntamento del programma dedicato ai mercati. Siamo a Roma dove la storia degli scambi commerciali è millenaria come quella della città. Visitiamo i Fori Imperiali, sede dei primi veri mercati romani per poi spostarci sull’isola Tiberina, luogo simbolico per quanto riguarda il sistema dei porti fluviali