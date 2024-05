RAI 1 – “LINEA VERDE TIPICO“ * 18 MAGGIO 2024, «VIAGGIO NELLE MARCHE, TERRA DI SPIRITO E MATERIA»

09.13 - sabato 18 maggio 2024

Linea Verde Tipico . St 2023/24 – Marche -18/05/2024. Sono stati molto probabilmente i diversi marchesati presenti sul territorio a dare il nome alla regione, ma forse anche il termine germanico Mark e cioè terra di confine. In compagnia di Federico Quaranta, la seconda puntata di “Linea Verde Tipico” parte da qui, dal mare Adriatico, per proseguire nell’entroterra marchigiano seguendo le antiche vie del vino, dove i filari e le colline vitate sono considerate vere e proprie opere d’arte. Il profumo del mosto guida con un incedere lento e ammaliatore, facendo conoscere luoghi suggestivi e persone semplicemente speciali come i marchigiani sanno essere. Terra di spirito e materia raccontata da molti illustri personaggi che qui hanno trovato i natali: Raffaello Sanzio, il Bramante, Maria Montessori, Gioacchino Rossini, e su tutti quegli ermi colli tanto amati e declamati da Giacomo Leopardi. Ermi colli vitati naturalmente.