09.15 - sabato 18 maggio 2024

Linea Verde Discovery. Un viaggio alla scoperta di diversi angoli della provincia italiana, della loro storia, dell’arte, della natura e dei sapori locali ma, in questo caso, anche del mondo delle piccole imprese e delle attività artigianali che in 4 province del Lazio, della Campania, dell’Emilia Romagna e del Veneto, contribuiscono, con una produzione spesso di nicchia, alla grandezza e alla fama del Made in Italy.