RETE 4 – “ZONA BIANCA” * « GIUSEPPE BRINDISI INTERVISTERÀ GIUSEPPE CONTE, DOMENICA 5 MAGGIO »

17.04 - sabato 4 maggio 2024

Domani, domenica 5 maggio, torna “Zona Bianca”, il programma di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro. In apertura un’intervista al Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in merito alla più stretta attualità politica, economica e sociale, con una particolare attenzione alle prossime elezioni europee.

Spazio poi a un approfondimento sul mondo delle sette. E ancora, il dibattito intorno all’uso degli autovelox, tra chi li giudica importanti strumenti per la sicurezza stradale e chi sostiene che spesso servano solo per arricchire le casse dei comuni.

E ancora, una pagina dedicata ai rischi dei rimedi estremi e delle diete fai da te per perdere peso in modo veloce ma talvolta non sano.