RAI 1 – “LINEA VERDE LIFE“ * 18 MAGGIO 2024, «L’UNICA PROVINCIA ITALIANA CON TRE CAPOLUOGHI, BARLETTA – ANDRIA – TRANI»

L’unica provincia italiana con tre capoluoghi – Barletta, Andria e Trani – è la protagonista del nuovo viaggio di “Linea Verde Life”, alla scoperta di un territorio ricco di storia e natura, tra castelli da favola e scorci paesaggistici unici. Si parte dal Castello di Barletta, per poi visitare le saline di Margherita di Savoia. Sempre a Barletta per conoscere come la creatività possa dare nuova vita ai rifiuti e come ci si prende cura dei libri antichi. A seguire, tappa a Castel del Monte, sulle tracce di Federico II, per poi entrare nel suggestivo paesaggio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con le sue peculiarità geologiche, la sua biodiversità, la sua storia. Le telecamere mostrano poi la miniera di bauxite a Spinazzola e si affacciano dal “balcone della Puglia” a Minervino Murge. Poi, il racconto di buone pratiche che migliorano l’ambiente: a Bisceglie si parla con tanti volontari della pratica del “plogging” che unisce l’attività fisica alla raccolta dei rifiuti. Come sempre, l’immancabile percorso tra i sapori caratteristici di questa terra, da Montegrosso a Trani, dove il viaggio termina davanti alla Cattedrale, simbolo della città.