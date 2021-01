FEDERCOOP – EURICSE * IMPACT: « UN SISTEMA DIGITALE DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE IN GRADO SODDISFARE GLI OBBLIGHI DI LEGGE, MA ANCHE DI MISURARE L’IMPATTO TERRITORIALE »

Dal 2021 la riforma del Terzo Settore prevede l’obbligo di redazione del bilancio sociale su annualità 2020, diventa quindi una necessità per le imprese sociali e per gli enti di Terzo settore – con valore della produzione superiore a 1 milione di euro – attrezzarsi con strumenti in grado di soddisfare gli obblighi di legge.

Euricse ha anticipato i tempi proponendo già da qualche anno il metodo ImpACT: un metodo scientificamente validato per la redazione di bilanci sociali standard e sistemi di valutazione di impatto sociale, dotato di diversi strumenti di raccolta dati e di software statistici di elaborazione. In Trentino, ImpACT è stato sperimentato dal 2018 al 2020 dalla maggioranza delle cooperative sociali aderenti al consorzio Consolida, arricchendosi ed adattandosi nel tempo.

Oggi ImpACT è promosso in provincia dalla Federazione Trentina della Cooperazione, che vede nel metodo l’opportunità di offrire un servizio alle proprie associate, ma anche di restituire al sistema dati aggregati dall’elevato potenziale in sede di pianificazione e coprogrammazione territoriali.

Che cos’è ImpACT?

Il metodo ImpACT di Euricse comincia a strutturarsi nel 2014 con finalità scientifiche e di policy per dimostrare il valore aggiunto economico e sociale generato dalla cooperazione sociale in alcuni territori. Esso si sviluppa quindi rapidamente anche come metodo che restituisce alle cooperative sociali un proprio bilancio sociale ed un sistema ad indici ed indicatori di valutazione dell’impatto sociale. Inoltre, esso propone il progressivo coinvolgimento degli stakeholder attivandoli in processi di rilevazione delle percezioni e valutazione di impatto.

“ImpACT – spiega Sara Depedri, ricercatrice senior di Euricse – permette di rispondere agli adempimenti normativi nazionali e territoriali, ma valorizza i dati ed il loro uso sia all’interno dell’ente – in sede di pianificazione e riflessione strategica – sia a livello aggregato, in un’ottica di comparazione costruttiva su processi e risultati di sistema e di coprogettazione con le pubbliche amministrazioni”.

ImpACT, nella versione standard, è applicato da anni con continuità nei territori del Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia e dal 2020 – grazie all’intermediazione di Idee In Rete – è utilizzato da numerose cooperative su tutto il territorio nazionale. Euricse offre inoltre attività di consulenza ed affiancamento per la valutazione di singoli progetti, di gruppi e reti di imprese, declinando il metodo ImpACT su soggetti ed obiettivi specifici, giungendo quindi a dare visibilità e dimostrazione scientifica del valore aggiunto realizzato da specifici interventi e permettendo ancora ad enti e pianificatori sociali di valutare la replicabilità delle azioni ed il loro contributo al miglioramento economico e sociale delle comunità.