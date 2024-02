RAI 1 * “ TALE E QUALE SANREMO “: 17 FEBBRAIO 2024 « I CONCORRENTI, MARCO CARTA – LUISA CORNA – I JALISSE – SCIALPI – MIETTA / ORE 21.25 » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

19.41 - sabato 17 febbraio 2024

Clicca qui per la diretta video

https://www.raiplay.it/dirette/rai1

Sulla scia del successo che l’ultima edizione del Festival ha riscosso presso pubblico e critica, questa edizione speciale del programma nasce per rivivere, nello stile di “Tale e Quale”, le grandi canzoni sanremesi, le atmosfere del teatro Ariston e la bravura di interpreti senza tempo. Ci sono anche gli ospiti ‘internazionali’, scherzosamente interpretati da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. La storica giuria del programma, composta dalla “regina” del piccolo schermo Loretta Goggi, dal pirotecnico Giorgio Panariello e dal camaleontico Cristiano Malgioglio, è affiancata per l’occasione da un quarto giudice speciale, grande testimone di Sanremo, in questa puntata: Pupo.