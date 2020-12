GN TRENTINO-ALTO ADIGE * COVID – NATALE: BARONE E VICENTINI, « DIFENDI L’ITALIA COMPRA ITALIANO, ACQUISTA NELLE BOTTEGHE CITTADINE E NEI LUOGHI ESSENZIALI PER LE NOSTRE COMUNITÀ »

Una della più note multinazionali ha affermato: “lo spettacolo deve continuare” ma Gioventú Nazionale, gruppo giovanile di Fratelli d’Italia, questo macabro spettacolo non lo accetta!

È per questo che domenica pomeriggio i nostri giovani militanti sono scesi in campo per sensibilizzare la cittadinanza del capoluogo Altoatesino: compriamo nei negozi cittadini, compriamo italiano!

Abbiamo voluto, infatti, far sentire la nostra vicinanza alle piccole e medie imprese locali, con lo slogan “difendi l’Italia compra Italiano”.

In questo momento di difficoltà economica e sociale, infatti, è necessario che tutti facciano la propria parte per dare respiro alle attività economiche messe in ginocchio dalla crisi covid, acquistando nelle botteghe cittadine, luoghi essenziali per le nostre comunità, che offrono posti di lavoro e rendono vivi i centri urbani.

Mentre il governo spende inutilmente danaro pubblico per bonus inutili, task force e banchi con le rotelle, migliaia di commercianti rischiano di non rialzare più le saracinesche.

Noi non staremo a guardare questo massacro, perché siamo, e saremo sempre dalla parte dell’Italia e degli Italiani.

*

Il presidente di GN Trentino Alto Adige – Francesco Barone

Il presidente di GN Alto Adige – Mattia Vicentini