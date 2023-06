“CENTRO ASTALLI TRENTO“ * “GIORNATA MONDIALE RIFUGIATO“: « TRE EVENTI, INAUGURAZIONE MOSTRA “NELLA DIREZIONE GIUSTA“ / FILM “L’OSPITE INATTESO“ / CONCERTO MUSICA (19-25/6) »

17.32 - martedì 13 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Gli eventi previsti in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato 2023, che si svolgeranno nel corso della prossima settimana (19-25 giugno) in vari luoghi del Trentino.

CMR Trentino 2023 – “Chiunque, ovunque, sempre”. Manca poco alla Giornata Mondiale del Rifugiato. Come Centro Astalli Trento, associazione impegnata da anni nell’accoglienza e nell’inclusione delle persone rifugiate in Trentino (sono circa 400 quelle accolte nei nostri progetti oggi), quest’anno abbiamo deciso di celebrare la Giornata in tanti luoghi diversi, per coinvolgere la comunità in maniera diffusa e partecipe. Questo rispecchia la nostra idea di accoglienza, quella che difendiamo da sempre: un’accoglienza diffusa, che coinvolga anche i luoghi periferici della provincia, luoghi che invece da tempo, per scelte politiche, ne sono stati esclusi o limitatamente coinvolti. Quest’anno abbiamo quindi scelto di aprire un doppio canale, offrendo spazi di riflessione sia alla componente cittadina della popolazione trentina, sia a quella valligiana.

In accordo con l’ampia rete di associazioni coinvolte nell’organizzazione, abbiamo ripreso come titolo delle tante iniziative lo slogan “Chiunque, Ovunque, Sempre”, che rappresenta al meglio quello che la Giornata significa per noi. Vogliamo infatti che le persone costrette a fuggire dai loro luoghi d’origine siano trattate con dignità, chiunque esse siano; che siano accolte, da ovunque provengano, e che vedano garantito il loro diritto alla protezione, sempre.

Il nostro primo evento sarà l’inaugurazione della mostra multisensoriale Nella direzione giusta. Da Bihać al Trentino con i migranti che percorrono la Rotta Balcanica, il 15 giugno alle 18.30 presso la Biblioteca di Comano Terme (a Ponte Arche, nelle Valli Giudicarie). La mostra resterà aperta e visitabile fino al 30 giugno.

Il secondo evento sarà il 20 giugno a partire dalle 16.45 a Cles, in Val di Non, dove insieme ad altre associazioni locali e alle istituzioni del territorio organizzeremo un pomeriggio e una serata di letture animate per bambini, musica, dialoghi tra persone rifugiate (tra cui Joy Ehikioya, Kamate Soliha e Shafiq Ali Zada, conosciuti sul territorio) e la proiezione all’aperto del film L’Ospite inatteso di Tom McCarthy. La proiezione sarà curata da Cinéma du Désert, un’associazione trentina che, con due camion alimentati ad energia solare, porta il cinema sostenibile anche nei posti più remoti dell’Africa.

Il terzo evento, in rete con le altre organizzazioni che sul territorio si occupano come noi da anni di accoglienza e inclusione sociale delle persone richiedenti asilo e rifugiate, si terrà sabato 24 giugno, per tutto il pomeriggio, a Borgo Sacco di Rovereto e coniugherà i diritti con lo sport (calcetto, volley, cricket e basket), interventi istituzionali e, infine, un concerto di musica mediterranea.