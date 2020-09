PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * IMPIANTI SPORTIVI: « LE DOMANDE DI CONTRIBUTO POTRANNO ESSERE PRESENTATE FINO AL 4 DICEMBRE 2020 »

Impianti sportivi: le domande di contributo possibili fino al 4 dicembre 2020. Le domande di contributo per la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento ed in generale il miglioramento delle strutture sportive di carattere locale potranno essere presentate fino al 4 dicembre del 2020. Il termine, che era fissato precedentemente al 31 ottobre, è stato prorogato con una decisione assunta oggi dalla Giunta provinciale, limitatamente all’anno in corso, tenuto conto che a causa delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre, le associazioni sportive interessate potrebbero avere delle difficoltà ad ottenere la documentazione amministrativa necessaria per presentare la domanda di contributo.