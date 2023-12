RAI * CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: « AVVIATO L’ESAME DEL PIANO INDUSTRIALE 2024 – 2026, VERRÀ APPROFONDITO NELLE PROSSIME SEDUTE »

15.08 - giovedì 14 dicembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi, e alla presenza dell’Amministratore Delegato Roberto Sergio ha avviato oggi l’esame del Piano Industriale 2024 – 2026, che verrà approfondito nelle prossime sedute.

Coerentemente ai profondi cambiamenti dello scenario di riferimento e in linea con il nuovo Contratto di Servizio in fase di formalizzazione, e il Piano di Sostenibilità da approvare, il Piano Industriale delinea un percorso di evoluzione di Rai in “digital media company” incentrato su un piano di rinnovamento tecnologico con importanti investimenti incrementali nel triennio, e include interventi di riqualificazione professionale del personale e di change management, anche attraverso l’inserimento di nuove professionalità native digitali. Tali iniziative di profonda discontinuità hanno l’obiettivo di configurare un’azienda sempre più efficace, snella, agile, efficiente, flessibile e sostenibile nel lungo periodo.

Il Piano recepisce sia le progettualità del Piano Immobiliare recentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione, sia la valorizzazione di una quota di minoranza di Rai Way tale comunque da garantire il mantenimento in capo a Rai SpA della maggioranza del capitale sociale. Il percorso di evoluzione tracciato dal Piano apre Rai alle ulteriori opportunità industriali che si dovessero presentare nelle dinamiche competitive dei diversi business presidiati.

Durante la seduta il consiglio ha anche preso atto del palinsesto inverno-primavera 2024 e dell’aggiornamento delle previsioni del budget 2023 con una situazione finanziaria in miglioramento.