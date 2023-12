“AUDICOM – SISTEMA AUDIWEB POWERED BY NIELSEN” * AUDIENCE ON-LINE OTTOBRE 2023: « 44,6 MILIONI GLI UTENTI UNICI MENSILI E 64 ORE E 37 MINUTI DI NAVIGAZIONE COMPLESSIVA »

15.01 - giovedì 14 dicembre 2023

Con 44,6 milioni di utenti unici mensili e 64 ore e 37 minuti di navigazione complessiva, ad ottobre si entra nel pieno del trend autunnale dei consumi online, che mostra valori leggermente in crescita rispetto a settembre per alcune categorie di siti e app mobile: Videos/Movies (+2% degli utenti), l’informazione giornalistica (+10,6% del tempo), le piattaforme di gestione delle e-mail (+7,4% del tempo), ma anche Broadcast Media (+7,7% degli utenti mensili e +13% del tempo), Salute, Fitness e Nutrizione (+19,5% del tempo) e le Informazioni Finanziarie (+6,5% degli utenti e +16,7% del tempo).

Sono disponibili i dati della total digital audience del mese di Ottobre 2023, prodotti dal sistema Audiweb e distribuiti da Audicom. I nuovi dati Audiweb Database dell’audience online sono stati già distribuiti alle software house per poter essere consultati dagli operatori iscritti al servizio tramite tool di analisi e pianificazione e sono rappresentati nel documento di sintesi* disponibile sul sito Audiweb.

La total digital audience nel mese di Ottobre 2023

Sono stati 44,6 milioni gli individui online nel mese di ottobre (il 76,4% della popolazione dai 2 anni in su**), collegati dai device rilevati – Computer e Mobile (Smartphone e/o Tablet) – complessivamente per 66 ore e 37 minuti. Il 93,5% degli individui tra i 18 e i 74 anni (39,9 milioni) ha navigato da Mobile, online per 64 ore.

** Mobile (Smartphone e/o Tablet): individui di 18-74 anni; Computer: individui dai 2 anni in su.

Nel giorno medio di questo mese di rilevazione hanno navigato 37 milioni di individui dai due anni in su (+1,5% rispetto al mese precedente), collegati in media per 2 ore e 35 minuti per persona.

Per quanto riguarda i profili degli utenti nel giorno medio, nel giorno medio erano online dai device rilevati il 65,7% degli uomini e il 61,3% delle donne e, entrando nel dettaglio delle fasce d’età, in ordine per il segmento maggiormente rappresentato, l’89,1% dei 35-44enni, l’87% dei 45-54enni, l’86,9% dei 25-34enni, l’84% dei 55-64enni, l’82,8% dei 18-24enni e il 40,6% dei 65-74enni.

Con 2 ore e 43 minuti nel giorno medio, le donne continuano a trascorrere più tempo online rispetto agli uomini (2 ore e 27 minuti), così come i 18-24enni e i 25-34enni che, rispetto alle altre fasce d’età, navigano in media per circa 3 ore dai device rilevati. Anche gli individui tra i 35 e i 54 anni ad ottobre hanno raggiunto una significativa quota di tempo speso online, superando le due ore e mezza nel giorno medio (2 ore e 44 minuti per i 35-44enni e 2 ore e 33 minuti per i 45-54enni).

Con ottobre si entra nel pieno del trend “autunnale” dei consumi online, direttamente collegato alla completa ripresa di tutte le attività ordinarie, che mostra valori anche leggermente in crescita rispetto a settembre per alcune categorie di siti e app mobile. È il caso, ad esempio delle categorie Videos/Movies (+2% degli utenti mensili e +2,4% del tempo speso) e Current Events & Global News – che raggruppa siti e mobile app dedicati all’informazione giornalistica – (+3,2% degli utenti e +10,6% del tempo), delle piattaforme di gestione delle e-mail (+7,4% del tempo) e dell’offerta di software di gestione online (+2,5% degli utenti e +18% del tempo), dei servizi internet e telecomunicazioni – Multicategory Telecom/Internet Services – (+7,7% del tempo) e il mondo dedicato a Food & Cooking (+5,3% del tempo e +7,3% del tempo).

Tra le categorie non rappresentate nella tabella, si riscontrano valori interessanti e in crescita rispetto al mese precedente per i siti e mobile app della categoria Broadcast Media (+7,7% degli utenti mensili e +13% del tempo complessivo), quelli dedicati a Salute, Fitness e Nutrizione (+3,5% degli utenti e +19,5% del tempo) e quelli dedicati alle Informazioni e Notizie Finanziarie (+6,5% degli utenti e +16,7% del tempo).