ACHILLE SPINELLI * COMUNALI ROVERETO (TN): “INTERVENTO SARA FERRARI, ‘LÈ SCOMPOSTO E GUASTA IL CLIMA PRE-ELETTORALE FINORA IMPRONTATO AL RISPETTO”

12.41 - sabato 27 aprile 2024

“Lo scomposto intervento dell’onorevole Sara Ferrari accorsa in aiuto dell’amministrazione comunale roveretana uscente guasta un clima pre-elettorale finora sempre improntato al reciproco rispetto, ed è davvero un peccato, una caduta di stile che finisce per danneggiare un’intera comunità.

La parlamentare del Partito democratico – chissà perché – chiama poi in ballo l’amministrazione provinciale, la quale per la verità sempre si è misurata e si misura col consenso, ed è stata nettamente confermata solo pochi mesi fa dal voto popolare, probabilmente non per un caso ma grazie a un duro, quotidiano lavoro svolto nell’interesse di tutta la comunità.

Pochi e mediocri progetti comunali hanno chiaramente penalizzato Rovereto nel recente passato, credo che la cittadinanza abbia già sufficienti elementi e comunque il diritto per sostenere un percorso di rilancio e di rinnovato orgoglio.

Ma a prescindere da tutto e da ogni valutazione umana o politica, credo non sia corretto denigrare chi – come Gianpiero Lui – sta provando con tutte le sue forze a imprimere una svolta netta per arrestare finalmente il declino.

Quello stesso declino che l’onorevole Ferrari ha purtroppo evidentemente scelto di interpretare nel ruolo di perfetta testimonial”.

Lo dichiara Achille Spinelli, segretario di Noi Trentino per Fugatti Presidente.