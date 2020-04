COMUNE TRENTO * CENTRO OPERATIVO COMUNALE: « ATTIVATO PER GARANTIRE UN COORDINAMENTO PIù STRUTTURATO A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI »

Attivato il Centro Operativo Comunale. Il sindaco Alessandro Andreatta ha deciso con apposito decreto l’apertura e l’entrata in servizio da oggi alle 11, fino a diversa disposizione, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso il Comando di Polizia locale.

Il piano di protezione civile comunale prevede l’istituzione del C.O.C. quale struttura minima di comando e controllo in sede locale per la gestione di un’emergenza, a supporto del sindaco, ed organismo cui compete il supporto nelle decisioni in emergenza e nel coordinamento degli interventi.

Finora tutte le azioni legate all’emergenza sanitaria in atto sono state assunte con un confronto continuo tra i vari soggetti comunali coinvolti. La decisione di attivare il C.O.C. è legata alla necessità di garantire un coordinamento più strutturato delle misure e degli interventi a supporto della popolazione, con particolare riferimento alle fasce deboli.