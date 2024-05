KATIA ROSSATO * TRENTINO – RSA: « LA FIGURA DEL VOLONTARIO VENGA MAGGIORMENTE VALORIZZATA E SOSTENUTA DALLE ISTITUZIONI »

16.35 - sabato 4 maggio 2024

Gentile direttore Franceschi,

il valore aggiunto del volontariato nelle Rsa. Mi sono avvicinata al mondo delle RSA ormai da un po’ di tempo, da quando infatti ho deciso di diventare una volontaria. Mi sono resa conto fin da subito, quanto la figura del volontario sia importante, soprattutto dopo quest’ultimo periodo che ha segnato così profondamente i nostri anziani. La mancanza di personale a tutti i livelli all’interno delle Residenze per Anziani si fa sentire tantissimo.

Gli ospiti residenti che hanno la fortuna di avere dei parenti o degli amici vicino, in qualche modo hanno la possibilità di uscire dalla loro stanza e dal loro letto per partecipare ad eventi organizzati o comunque vedere un qualcosa di diverso dei soliti quattro muri, ma chi non ha nessuno è completamente solo! È soprattutto in questi casi che diventa molto importante la figura del volontario!

Una persona amica che li accompagna alla Santa Messa, fa i lavoretti con altri residenti, scambia due parole e dona quel pizzico di spensieratezza che in tantissimi casi può più di qualsiasi altra medicina! Ecco che il residente “solo” si sente finalmente importante e aspetta con ansia l’arrivo del volontario. Vi assicuro che per un volontario, vedere il sorriso sul viso dei residenti è una gioia immensa. Donare una piccola parte del proprio tempo a chi ne ha davvero bisogno, risulta appagante e ti fa sentire bene! Quello che vorrei per il prossimo futuro è che la figura del volontario fosse maggiormente valorizzata e sostenuta dalle Istituzioni.

Di certo non può sostituire il parente, l’amico o il personale della RSA, ma può essere un aiuto e soprattutto può donare serenità, affetto e gioia ai residenti “soli”. Ecco perché mi sento di dire che chi ha anche solo un’ora di tempo a disposizione, provi a donarla a qualcuno che è solo e non se ne pentirà. La gioia che ritorna è davvero un sentimento indescrivibile.

Provare per credere!

*

Katia Rossato

già Consigliere Provinciale