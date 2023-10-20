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Cesare Scotoni – Capolista Udc

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DAGOSPIA.COM * « GIORGIA MELONI LASCIA ANDREA GIAMBRUNO, DOPO I FUORIONDA TRASMESSI DA “STRISCIA LA NOTIZIA” »

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09.05 - venerdì 20 ottobre 2023

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GIORGIA MELONI LASCIA ANDREA GIAMBRUNO! DOPO I FUORIONDA TRASMESSI DA “STRISCIA LA NOTIZIA”, IN CUI IL COMPAGNO D’ITALIA FACEVA IL PROVOLONE CON LA COLLEGA E PARLAVA DI SESSO A TRE, LA DUCETTA SI SCROLLA DI DOSSO UN RAPPORTO DIVENUTO NEGLI ANNI UNA ZAVORRA. E LO CERTIFICA CON UN POST INSTAGRAM CON CUI AMMETTE: “LE NOSTRE STRADE SI SONO DIVISE DA TEMPO, ED È ARRIVATO IL MOMENTO DI PRENDERNE ATTO” – LA STOCCATA A MEDIASET, A RICCI E (FORSE) ALLA FAMIGLIA BERLUSCONI: “TUTTI QUELLI CHE HANNO SPERATO DI INDEBOLIRMI COLPENDOMI IN CASA SAPPIANO CHE PER QUANTO LA GOCCIA POSSA SPERARE DI SCAVARE LA PIETRA, LA PIETRA RIMANE PIETRA E LA GOCCIA È SOLO ACQUA”

 

DAGOSPIA.COM * CANALE 5 – “STRISCIA LA NOTIZIA”: « NUOVO FUORIONDA DI ANDREA GIAMBRUNO (COMPAGNO DI GIORGIA MELONI) / ” ENTRERAI A FAR PARTE DEL NOSTRO GRUPPO DI LAVORO? DEVI DARCI QUALCOSA IN CAMBIO” »

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