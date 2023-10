DAGOSPIA.COM * « GIORGIA MELONI LASCIA ANDREA GIAMBRUNO, DOPO I FUORIONDA TRASMESSI DA “STRISCIA LA NOTIZIA” »

09.05 - venerdì 20 ottobre 2023

GIORGIA MELONI LASCIA ANDREA GIAMBRUNO! DOPO I FUORIONDA TRASMESSI DA “STRISCIA LA NOTIZIA”, IN CUI IL COMPAGNO D’ITALIA FACEVA IL PROVOLONE CON LA COLLEGA E PARLAVA DI SESSO A TRE, LA DUCETTA SI SCROLLA DI DOSSO UN RAPPORTO DIVENUTO NEGLI ANNI UNA ZAVORRA. E LO CERTIFICA CON UN POST INSTAGRAM CON CUI AMMETTE: “LE NOSTRE STRADE SI SONO DIVISE DA TEMPO, ED È ARRIVATO IL MOMENTO DI PRENDERNE ATTO” – LA STOCCATA A MEDIASET, A RICCI E (FORSE) ALLA FAMIGLIA BERLUSCONI: “TUTTI QUELLI CHE HANNO SPERATO DI INDEBOLIRMI COLPENDOMI IN CASA SAPPIANO CHE PER QUANTO LA GOCCIA POSSA SPERARE DI SCAVARE LA PIETRA, LA PIETRA RIMANE PIETRA E LA GOCCIA È SOLO ACQUA”