RAI 1 – “ LINEA BIANCA “ * TRENTINO-ALTO ADIGE – VAL DI FASSA: « SI PARTE DA PUNTA PENIA PER FINIRE AL PASSO SAN PELLEGRINO, CON I SUBACQUEI DELLA POLIZIA DI STATO (4/3 -14.00) »

11.22 - venerdì 3 marzo 2023

La poesia della montagna: “Linea Bianca”, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, in onda sabato 4 marzo alle 14.00 su Rai 1 e Rai Italia, propone un viaggio a Moena, in Val di Fassa, in Trentino-Alto Adige, partendo da quota 3.343 metri sul livello del mare, in cima a Punta Penia, la vetta più alta della Marmolada, con una guida alpina e Lino Zani. Con i maestri di sci, poi, l’offerta e le potenzialità del comprensorio sciistico San Pellegrino – Alpe Lusia: 23 impianti di risalita per un totale di quasi 100 chilometri di piste.

Spazio anche a un angolo di Turchia tra le Alpi: passeggiando per le vie del centro, personaggi, curiosità e storia di Moena, simbolo della cultura ladina nel cuore delle Dolomiti. Un formaggio con un nome memorabile: in un piccolo caseificio a conduzione familiare, la caratteristica lavorazione del Puzzone di Moena, ottenuto da latte di vacche di razza Bruna e Grigio Alpina.

Obiettivo anche sui 70 chilometri di tracciato da percorrere con attrezzatura e abbigliamento risalenti alla prima edizione: a Moena, la gloriosa tradizione della “Marcialonga”, la competizione storica internazionale di sci di fondo che quest’anno ha compiuto 50 anni. La scelta degli ingredienti più genuini, imparare a miscelare sapientemente i condimenti, acquisire quell’estro artistico fondamentale in cucina: in un caratteristico rifugio a Passo San Pellegrino, Lino Zani si cimenterà in uno dei mestieri di montagna più tipici, quello di chef “d’alta quota”. Si chiude con un’iniezione di adrenalina: a Passo San Pellegrino, nella cornice del lago di Pozze, con i subacquei della Polizia di Stato, il brivido di un’immersione sotto i ghiacci per Massimiliano Ossini.