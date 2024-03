PATT * SCOMPARSA NICOLA MARCHIORI: « GLI AUTONOMISTI SI STRINGONO ATTORNO AL FRATELLO, IL SEGRETARIO POLITICO SIMONE »

16.35 - domenica 3 marzo 2024

Il Partito Autonomista Trentino Tirolese ha appreso con profondo dolore la triste notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa di Nicola fratello del Segretario Politico Simone Marchiori.

Nicola era un ragazzo promettente ricco di entusiasmo e di voglia di vivere molto legato alla sua comunità e alle espressioni culturali del nostro territorio. Studente del Dams diPadova stava applicando le sue conoscenze e spendendo la sua passione per il Comitato Ricreativo di Saone e per tutte le occasioni in cui potesse mettere a disposizione le sue competenze ed il suo entusiasmo: da “Centrale Fies” a “Montagna Racconta” ad altre iniziative che stava progettando.

Purtroppo il destino ha interrotto le sue aspirazioni ma noi assieme a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo contagioso e per il suo esempio di giovane sempre disponibile per la sua Comunità ed impegnato a farne crescere il livello culturale.

Tutti gli autonomisti dagli esponenti di partito agli amministratori e rappresentanti istituzionali in questi momenti difficili si stringono con affetto e con un forte abbraccio attorno a Simone alla mamma Anna al papà Attilio alla fidanzata Angelica e agli amici che hanno apprezzato ed amato Nicola.

La Vice Segretaria Roberta Bergamo

Il Presidente Franco Panizza

Il Vice Presidente Lorenzo Conci

La coordinatrice degli Autonomisti Popolari Barbara Balsamo

Il coordinatore di Progetto Trentino Silvano Grisenti

La Presidente delle Donne Autonomiste Patrizia Pace

Il Segretario dei Giovani Autonomisti Martino Tisot

L’Assessore provinciale Mario Tonina

La Consigliera provinciale Maria Bosin

Il Consigliere provinciale Walter Kaswalder

L’Assessore regionale Lorenzo Ossanna