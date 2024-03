APSS TRENTINO * CASO DI MENINGITE IN PRIMIERO: « ATTIVATE LE PROCEDURE, CHI HA PARTECIPATO ALLA SERATA IN DISCOTECA A TONADICO IL 16/3 FACCIA RIFERIMENTO AGLI AMBULATORI DI TONADICO E BORGO VALSUGANA »

17.37 - lunedì 25 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

CASO DI MENINGITE IN PRIMIERO, ATTIVATE LE PROCEDURE. Appello a chi ha partecipato ad una serata in discoteca a Tonadico il 16 marzo. È stato individuato un caso di meningite da meningococco in Primiero: si tratta di una ragazza residente a Feltre che frequenta l’Istituto comprensivo di Primiero (indirizzo turistico). Al momento la ragazza è ricoverata in rianimazione all’ospedale di Belluno. Come di prassi in questi casi, in accordo con la Ulss1 Dolomiti, sono state immediatamente attivate tutte le misure di profilassi per i parenti della ragazza e i compagni di classe con cui è stata in contatto negli scorsi giorni. L’indagine epidemiologica ha evidenziato, oltre ai contatti scolastici, anche quelli in una discoteca di Tonadico nella notte tra sabato 16 e domenica 17 marzo.

Si invitano pertanto tutte le persone che hanno frequentato la discoteca in quest’occasione a fare riferimento agli ambulatori di igiene pubblica di Tonadico e Borgo Valsugana per avere maggiori informazioni ed eventualmente avviare la profilassi. Gli ambulatori sono aperti dalle 13.30 alle 15 e sono comunque contattabili via mail o telefono.

In questi casi, secondo i protocolli e le linee guida nazionali e internazionali, è prevista la profilassi farmacologica, che consiste nella somministrazione di un antibiotico per tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con il malato nei sette giorni precedenti la comparsa dei sintomi (23 marzo).

I meningococchi sono germi che si trovano frequentemente nel naso e nella gola delle persone, dove di solito non causano disturbi o sintomi (portatori asintomatici). In rari casi il meningococco può avere un comportamento aggressivo e determinare una malattia grave. La meningite è la manifestazione più comune della malattia invasiva da meningococco. Sintomi di meningite sono la comparsa improvvisa di febbre, mal di testa e rigidità del collo, spesso accompagnati da altri sintomi come nausea, vomito, fotofobia (sensibilità dell’occhio alla luce) e stato mentale alterato.

Info:

Ambulatorio igiene pubblica Tonadico | 0439 764424 | igienepubblica.primiero@apss.tn.it

Ambulatorio igiene pubblica Borgo Valsugana | 0461 755600 – 0461 755611| igienepubblica.borgo@apss.tn.it