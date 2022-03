ON. LOSS (LEGA) * AGRICOLTURA TRENTINA: « LA GIUNTA PAT È ATTENTA ALLE RICHIESTE DEL TERRITORIO, BENE IL RUOLO DI FEM NELLA RICERCA APPLICATA AL SERVIZIO DELLE AZIENDE »

20.46 - domenica 13 marzo 2022

“La politica oggi più che mai deve essere al servizio del mondo agricolo in forma concreta e non ideologica. Troppi ambiti strategici per l’agricoltura sono oggi inquadrati come temi dal risvolto ambientale, con ricadute in contrasto al supporto del motore alimentare del paese. La transizione ecologica deve essere invece il momento del riconoscimento dell’agricoltore come custode del territorio e dell’ambiente, del rilancio del settore attraverso l’innovazione e l’ammodernamento dei mezzi, cogliendo le importanti opportunità del PNRR per rinnovare anche i sistemi di gestione dell’acqua con nuove infrastrutture.

Nelle politiche nazionali, oggi influenzate dalle speculazioni internazionali, non ci deve essere contrasto tra livello nazionale e locale, poiché il prodotto tipico locale rappresenta il paese con le molteplici facce della diversità regionale, valore aggiunto italiano e ambasciatore per l’Italia in tutto il mondo.

Il mondo agricolo colga con spirito di Resilienza le nuove sfide, anche energetiche, per il riutilizzo di ogni residuo di lavorazione, che da “scarto” diventi nuova risorsa, come per le biomasse come fonte rinnovabile di energia.

Giunta provinciale di Trento lungimirante e attenta alle richieste del territorio; bene il ruolo di FEM con importante settore di ricerca applicata, al servizio delle nostre aziende. Proseguirà come sempre il mio impegno personale di ascolto ed intervento a sostegno delle categorie del mondo agricolo e forestale.”

Lo dichiara la deputata Martina Loss (Lega), componente della commissione agricoltura della Camera, dopo l’intervento all’assemblea annuale di CIA.