TRENTINO SVILUPPO E HIT * “ TRENTINO STARTUP VALLEY “: « MERCOLEDì 24 GIUGNO, PRIMO DEMO DAY IN STREAMING »

Trentino Startup Valley: mercoledì 24 giugno, primo Demo Day in streaming. L’iniziativa, promossa da Trentino Sviluppo e HIT, vedrà 11 startup sfidarsi per accedere alla “fase 2” del nuovo programma di accompagnamento congiunto dei due enti.

Per le 11 startup finaliste della prima call di Trentino Startup Valley si avvicina la prova del nove. Dopo quattro mesi di formazione e accompagnamento individuale, il cosiddetto “Bootstrap”, per i team è infatti arrivato il momento di sfidarsi a colpi di pitch. In palio 8.500 euro in gettoni da utilizzare nella fase due del programma per acquisire servizi ad alto valore aggiunto. L’appuntamento, in diretta streaming su trentinostartupvalley.it, è per mercoledì 24 giugno alle ore 17.00. Tra gli ospiti anche l’Assessore allo Sviluppo economico, Ricerca e Lavoro della Provincia autonoma di Trento Achille Spinelli e il giornalista Emil Abirascid, già coordinatore scientifico del Forum per la Ricerca.

Trentino Startup Valley è il primo programma di accompagnamento d’eccellenza per startup promosso congiuntamente da Trentino Sviluppo e HIT – Hub Innovazione Trentino. L’edizione pilota, avviata nell’ottobre scorso, ha visto la candidatura di 31 startup di cui 15 hanno potuto accedere alla fase Bootstrap. Trentotto le persone complessivamente coinvolte nei team delle 15 startup selezionate, di cui 11 donne, 3 professionisti stranieri e oltre il 70% ricercatori e dottorandi dell’Università e dei principali enti di ricerca trentini.

Al loro fianco in questi primi quattro mesi 5 tutor, che hanno svolto con loro complessivamente 180 ore di coaching individuale, alternandole a 40 ore di formazione in aula realizzate, considerate le restrizioni imposte dal Covid-19, grazie all’e-learning. Numerosi e diversificati anche gli ambiti di riferimento delle startup, che vanno dall’automotive all’ecoturismo, passando per temi strettamente attuali come le biotecnologie al servizio della salute umana, la didattica a distanza e le tecnologie per la gestione ambientale.

Delle quindici startup ammesse, undici si presenteranno mercoledì all’esame finale per proseguire il percorso di crescita all’interno del programma Trentino Startup Valley.

Durante la diretta verranno illustrate anche le modalità di accesso alla seconda edizione del programma, che inizierà in autunno. Tra le novità più interessanti il raddoppio di valore dei gettoni in palio e un punteggio aggiuntivo per le iniziative che intendano realizzare tecnologie, prodotti, processi legati all’emergenza sanitaria Covid-19, ovvero che siano al servizio del sistema sanitario nazionale e locale, a supporto della ripresa economica post-lockdown e delle tecnologie a servizio della “smart city”.

Info e iscrizioni al Demo Day di mercoledì 24 giugno sul sito: www.trentinostartupvalley.it.