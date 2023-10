PATT * AUTONOMIA – PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: “ BENE LA CONSEGNA A PREMIER MELONI, PER RIALLINEARE GLI STATUTI DELLE REGIONI SPECIALI ALLA RIFORMA DEL TITOLO V “

Gli autonomisti salutano con grande soddisfazione la notizia della consegna alla premier Meloni della proposta di legge costituzionale per riallineare gli Statuti d’Autonomia delle Regioni speciali alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.

Questo passo, infatti, non solo va nella direzione del ripristino delle competenze erose negli anni, ma anche di un rafforzamento delle prerogative autonomistiche tramite la previsione del meccanismo dell’intesa.

“L’intesa è, per gli autonomisti, una storica battaglia per mettere definitivamente in sicurezza il nostro sistema”. Afferma il segretario del PATT, Simone Marchiori.

“Ai presidenti Kompatscher e Fugatti va il ringraziamento per il lavoro fin qui svolto. Un gioco di squadra che, grazie anche al contributo del PATT all’indomani del suo ingresso in Giunta regionale, ha consentito di avvicinare Trento e Bolzano per perseguire obiettivi comuni. Va anche ricordato che il ripristino delle competenze ed il principio dell’intesa erano due dei punti fondamentali che il PATT ha messo alla base del suo sostegno a Maurizio Fugatti”.

“Non va abbassata la guardia – conclude Marchiori – quello di oggi solo un primo passo nella giusta direzione per arrivare all’approvazione della legge costituzionale. Come PATT, nella prossima legislatura, continueremo con il nostro ruolo di legame con Bolzano: i rapporti di amicizia, collaborazione e stima, infatti, continuano e si stanno sempre più rafforzando come dimostrato dal recente incontro avuto con l’Obmann della SVP Achammer. Il PATT è l’unica forza politica a poter vantare tale rapporto che rappresenta la vera essenza dell’Autonomia”.

*

Simone Marchiori

Segretario politico PATT