COALIZIONE CENTROSINISTRA AUTONOMISTA * COMUNALI ROVERETO (TN): « PROGRAMMA ELETTORALE, PRESENTATO DALLA CANDIDATA SINDACA ROBOL » (PDF)

Oggi, venerdì 26 aprile alle ore 12,00 nella sede di coalizione in Via Rialto 1 a Rovereto la candidata Sindaca Giulia Robol ha presentato il programma, elaborato con la coalizione del centrosinistra autonomista, progressista, liberale, ambientalista e moderata che la sostiene, e le azioni focali da mettere in campo per una Rovereto migliore. Presente con lei tutta la coalizione e la deputata trentina del Partito Democratico Sara Ferrari, ospite della conferenza stampa, a sottolineare il valore per la città di Rovereto di avere, per la prima volta nella storia, una Sindaca donna capace e competente, la cui leadership femminile può contribuire a una governance più inclusiva, empatica ed efficace, promuovendo il benessere e lo sviluppo sostenibile delle città.

“Il nostro programma è un’alleanza politica che si fonda su un’esperienza di condivisione e conoscenza della comunità maturata attraverso il percorso istituzionale che sceglie però di aprirsi al contributo nuovo di forze, movimenti e partiti che all’interno dei valori della Costituzione riconoscono il proprio patrimonio. Un’alleanza democratica e progressista, legata ai valori dell’autonomia, ambientalista, ecologista e liberale, che guarda e vede nell’Europa dei diritti e della fratellanza tra i popoli un importante punto di riferimento. Un programma, un’idea di città: Rovereto “una comunità che vive”, tanti luoghi, molte identità e tradizioni, dove prossimità, inclusione, integrazione, sicurezza e sviluppo, sono valori interconnessi e comunicanti. Una città unita per dare a tutte e tutti gli stessi diritti.” – questa l’introduzione ai punti programmatici della candidata Sindaca Giulia Robol.

Il programma elettorale

l nasce partecipato e condiviso : le proposte programmatiche sono il risultato di azioni concrete e fattibili di un attento lavoro di ascolto, analisi e consultazione, tra associazioni di categoria, addetti ai lavori, ma soprattutto, con la cittadinanza, che vive e lavora a Rovereto e che, insieme a noi, condivide il desiderio di una città ancora più viva, che funziona, che cresce e crea lavoro, che cura e che include.

l poggia le sue fondamenta sull’identità di Rovereto, e sulla volontà di riaffermarla : Rovereto è città di lunga storia e tradizione, di culla della cultura, dell’arte, della formazione, di importante polo industriale, motore di sviluppo di un’economia sociale che guarda alla sostenibilità e spinge verso la transizione ecologica grande sfida di questo millennio. È città che promuove l’inclusione, città della pace e dello sport, città dell’acqua e delle sue sorgenti preziose, di paesaggi e percorsi da valorizzare, città del vino e della sua gastronomia, del commercio, artigianato e agricoltura, tante componenti che la rendono unica e attrattiva.

l si fonda su una visione per il futuro di Rovereto, di una città che evolve, che si impegna per valorizzare la propria identità, affermare la propria centralità e protagonismo. Una visione, un’idea, un programma politico e amministrativo per Rovereto, “una comunità che vive”, dalle molte identità e culture, dove prossimità, inclusione, integrazione sono valori interconnessi; una città unita per dare a tutte e tutti gli stessi diritti.

l contiene la passione, la competenza, l’esperienza e la conoscenza della macchina amministrativa, dell’intera coalizione – l’unica ad aver, in modo coeso e puntuale, presentato n°32 candidati per lista! -, e di conseguenza le azioni messe in campo sono azioni concrete e pragmatiche, che si possono realmente fare, e non solo promettere per pura propaganda elettorale.

“Abbiamo identificato le sfide più urgenti che Rovereto deve affrontare e abbiamo elaborato soluzioni concrete e realizzabili per superarle, con la giusta dose di coraggio e con una visione territoriale che guarda all’Europa. Il nostro obiettivo è rendere Rovereto, insieme alle roveretane e ai roveretani, una città ancora più inclusiva, che si prende cura delle sue cittadine e dei suoi cittadini, che promuove la partecipazione attiva di tutte e tutti, che favorisce la cultura, l’istruzione e lo sviluppo economico sostenibile e che guarda al futuro con ottimismo.” – afferma Giulia Robol.

Presente tutta la coalizione e la Sara Ferrari a rappresentare la leadership femminile in politica e a sottolineare il valore di avere una Sindaca donna, per la prima volta nella storia della città di Rovereto,

Il programma si articola attorno a una serie di azioni concrete volte a realizzare questa visione:

1. ROVERETO inclusiva, accogliente e sicura. Una città per tutte e per tutti.

Garantire l’uguaglianza, l’inclusività e la sicurezza come diritti fondamentali e di libertà. Favorire l’accesso a tutte le persone ai servizi di base. Rafforzare e consolidare l’accessibilità.

AZIONI

Amministrazione e partecipazione | Rinsaldare e implementare il Patto Sociale:

Promuovere il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, associazioni, industria, impresa e cittadini al fine di identificare le principali sfide e lavorare insieme per affrontarle;

Favorire la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini alla vita pubblica attraverso incontri periodici, consultazioni e tavoli di lavoro tematici;

Implementare politiche di trasparenza e responsabilità per garantire che le decisioni prese rispondano realmente alle esigenze della comunità.

Occupazione | Un Comune che crea lavoro:

Potenziare il ruolo dell’amministrazione comunale attivamente nella promozione delle politiche del lavoro e del precariato;

Implementare corsi e programmi di formazione professionale per sviluppare le competenze richieste dal mercato del lavoro locale;

Applicare misure per favorire il reclutamento delle giovani e dei giovani negli enti locali;

Agevolare le giovani e i giovani studenti potenziando i rapporti con le istituizoni accademiche e il sostegno finanziario ai programmi di studio;

Creare partenariati tra le istituzioni educative, le aziende locali e le agenzie per il lavoro per favorire l’inserimento lavorativo dei cittadini;

Sostenere il mondo del lavoro fornendo consulenza, risorse e opportunità per avviare e sviluppare le proprie attività.

Salute mentale e disabilità | Un Comune inclusivo:

Garantire e favorire l’accesso a servizi di supporto psicologico e psichiatrico a prezzi accessibili per coloro che ne hanno bisogno;

Promuovere la sensibilizzazione e l’educazione sulla salute mentale per ridurre il pregiudizio e la stigmatizzazione e incoraggiare le persone a chiedere aiuto preventivamente;

Offrire programmi di supporto mentale, attività ricreative, per promuovere il benessere psicologico della comunità.

Giovani | Più opportunità alle nuove generazioni:

Creare spazi sicuri e accoglienti, come centri giovanili o parchi attrezzati, e offrire una varietà di attività culturali, sportive ed educative;

Implementare programmi di tutoraggio e orientamento per aiutare i giovani a sviluppare le proprie competenze, a prendere decisioni informate sul proprio futuro e a trovare opportunità di lavoro o di istruzione;

Favorire il coinvolgimento attivo dei giovani nella vita pubblica attraverso consigli giovanili, progetti di volontariato e altre forme di partecipazione civica.

Sostegno alla genitorialità, alle giovani famiglie e alle donne | Più benessere e un futuro migliore per le bambine e i bambini:

Potenziare servizi di assistenza all’infanzia accessibili ed economicamente sostenibili;

Sensibilizzare sulle sfide specifiche che le donne affrontano nella genitorialità e nell’ambiente lavorativo e promuovere una cultura che valorizzi il lavoro di cura e riconosca il contributo delle donne alla società;

Implementare la formula dei centri 0-6 ani e i servizi annessi : asilo come diritto universale delle bambine e dei bambini;

Ridurre le liste di attesa e contribuzione alle spese.

Casa | Una città in cui abitare tutte e tutti:

Intervenire sull’emergenza abitativa per una risposta concreta sui temi di affitti e sfratti, attraverso il Tavolo sulla Casa, un osservatorio sulla situazione abitativa partecipato, per attuare e garantire l’assegnazione tempestiva di alloggi ottimizzando così l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente;

Promuovere progetti di co-housing che favoriscano la coesione e la solidarietà tra gli abitanti;

Promuovere affitti sostenibili e dall’accesso equo alle abitazioni.

Sicurezza | Una città viva, illuminata, protetta:

Restituire alle roveretane e ai roveretani ancora di pù il senso di sicurezza come diritto di cittadinanza e di libertà;

Implementare l’illuminazione nei parchi con fotocellule e la video sorveglianza;

Intervenire nella riqualificazione di aree degradate;

Aumentare la collaborazione e le sinergie con le unità di strada e le minorile;

Potenziare programmi di educativa di strada per prevenire e contrastare il disagio sociale.

Istituire un tavolo di sicurezza che coinvolga istituzioni, associazioni, centri antiviolenza, azienda sanitaria e forze dell’ordine per il contrasto alla violenza contro le donne.

2. ROVERETO che funziona: mobilità sostenibile.

Migliorare l’accessibilità e l’efficienza urbana così che tutti possano spostarsi facilmente nella città. Progettare puntando a una mobilità sostenibile sempre più collettiva e integrata.

AZIONI

Realizzare un sistema di mobilità efficiente e sostenibile basato su sostenibilità ambientale ed economica, innovazione e investimenti (PNRR);

Fluidificare il traffico creando percorsi differenziati per i mezzi pubblici come nelle principali capitali europee;

Sostenere la realizzazione e lo sviluppo del polo intermodale (già finanziato con 14 milioni di euro del PNRR) in collaborazione con Trentino Trasporti e Provincia Autonoma di Trento : treno, autobus e corriere accentrati in un’unica soluzione;

Privilegiare il trasporto su rotaia: no alla Valdastico, sì a una metropolitana di superficie che colleghi velocemente Rovereto a Trento e alla zona del Lago di Garda per una condivisione progettuale e di attrattività tra grandi eventi e offerta turistica;

Facilitare l’accesso alla città con segnaletica più intuitiva e riorganizzazione della viabilità;

Potenziamento dei parcheggi di attestamento, pedonabilità e ciclabilità;

Sviluppare soluzioni di “soste smart” implementando la digitalizzazione e informatizzazione dei parcheggi e dei metodi di pagamento.

3. ROVERETO aperta, universitaria ed europea. Una città ancora più viva.

Favorire la crescita e la diffusione delle arti e della creatività in città. Conservare e recuperare il patrimonio culturale, sociale e architettonico. Sostenere l’istruzione superiore e la ricerca. Creare un ambiente vivace e favorevole all’innovazione e alla crescita intellettuale, pronti per le sfide di domani.

AZIONI

Potenziare i legami con le istituzioni accademiche e il sostegno finanziario ai programmi di studio;

Affrontare le sfide legate alla residenzialità, la mobilità e il benessere sociale degli studenti;

Promuovere soluzioni abitative accessibili, sostegno agli affitti e la costruzione di studentati e mense di qualità;

Valorizzare i Musei come centri culturali vivi: ricerca, scoperta, dialogo e riflessione che coinvolgano la cittadinanza;

Lavorare con la Rete dei Musei per stimolare sinergie e valorizzare una proposta culturale organica e di qualità sul territorio;

Ideare e promuovere eventi di qualità più “aperti”, per le strade e nelle piazze, per coinvolgere la cittadinanza e la sua vitalità;

Dialogare con i distretti, i commercianti, i consorzi e gli enti di promozione turistica, le associazioni di categoria, per la realizzazione di grandi eventi, in connessione anche con la città di Trento;

Aderire al progetto BELC – Building Europe with the Local Councillors, partecipare a bandi nazionali, europei e internazionali per finanziare progetti di sviluppo;

Raggiungere la piena attuazione del progetto StationForTransformation – S4T – (finanziato con i fondi del PNRR – fine lavori prevista nel 2027).

4. ROVERETO sostenibile, bella e pulita. Ambiente, acqua e rifiuti.

Curare la nostra città per migliorare la qualità del vivere urbano. Un approccio sostenibile per la tutela del paesaggio, dell’ambiente, della mobilità e della salute.

AZIONI

Valorizzazione del verde urbano verso una città verde e sostenibile;

Valorizzare e implementare i percorsi pedonali e ciclabili;

Riqualificare delle aree inutilizzate per favorire la produzione agricola;

Sostenere la cultura agricola urbana degli orti comuni, occasioni di socializzazione, apprendimento e connessione con la natura per la comunità locale;

Privilegiare l’utilizzo di pitture e materiali riflettenti per le superfici urbane, che riducono l’assorbimento di calore, e la creazione di zone d’ombra attraverso l’impiego di alberi, pergolati e strutture coperte, che non solo mitigano l’effetto delle temperature elevate, ma favoriscono anche l’aggregazione sociale e la fruizione degli spazi pubblici all’aperto;

Monitorare e mappare costantemente il ciclo dell’acqua, dalla captazione e accumulo fino alla restituzione all’ambiente dopo depurazione, per garantirne un utilizzo sostenibile ma soprattutto consapevole;

Raggiungere il traguardo del 90% di raccolta differenziata;

Promuivere nuovi modelli di economia circolare e sostenibile con l’apertura ad esempio di centri di riuso;

Includere nuove tecnologie e processi d’avanguardia considerando alternative valide all’incenerimento dei rifiuti;

Implementare, se necessario, il numero dei cestini e monitorarne costantemente lo svuotamento.

“Il nostro programma è una combinazione di visione e concretezza, mira a trasformare Rovereto in una città migliore per tutte e per tutti, dove ognuna ed ognuno possono sentirsi parte integrante della comunità e contribuire al suo sviluppo. Una Rovereto in divenire, dove il noi rappresenta un fare insieme e un guardare al futuro con intraprendenza, coraggio, senso di appartenenza alla comunità. Da Sindaca reggente, dallo scorso settembre 2023, ho vissuto appieno questi mesi, cercando di essere sempre presente, a fianco di tutte e tutti voi. Ho partecipato a moltissime iniziative, ho avuto modo di conoscere, di confrontarmi, di entrare in relazione con una città che è viva, che vuole essere protagonista e che ama darsi da fare per gli altri. Una città che vuole essere ascoltata, che affronta il disagio e i problemi della vita di ogni giorno mettendosi a disposizione. L’amministrazione ha il compito di esserci, di supportare e valorizzare questo spirito ma anche di proporre, facilitare, studiare la risoluzione di problemi e criticità che vanno affrontati con coraggio e volontà di cambiamento. Il mio impegno è questo e molto altro ma soprattutto coinvolgere tutta la città, il territorio, le istituzioni, le associazioni e categorie di rappresentanza, il mondo del lavoro e della formazione, il volontariato sociale, culturale e sportivo, di cooperazione internazionale, il governo locale, partendo dalla cittadinanza, con le sue energie e i suoi slanci per vincere e lavorare insieme. Insieme, oggi per costruire il domani.” – conclude la candidata Sindaca Giulia Robol.