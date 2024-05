PALAZZO TRENTINI * “FORUM PACE E DIRITTI UMANI: “ ANTONIO TROMBETTA È IL NUOVO PRESIDENTE, CON 53 PREFERENZE“

19.54 - lunedì 6 maggio 2024

Si è tenuta questo pomeriggio la prima seduta dell’assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani. Una seduta di insediamento per la diciassettesima legislatura che ha visto l’elezione del presidente Antonio Trombetta.

A insediare l’assemblea è stato il presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, che ha fatto riferimento all’attualità delle guerre in atto in Europa e in Medio Oriente e ha ricordato quanto sia attuale, sostanziale, in questo momento storico parlare e operare per la pace. Ha ringraziato il presidente uscente per il lavoro fatto e sottolineato come sia fondamentale lavorare per far attecchire nel mondo giovanile il seme della pace, un’attività analoga a quella che sta facendo tramite #ConosciamoAutonomia il Consiglio provinciale con i giovani per preservare il dono dell’autonomia trentina.

Ha quindi citato le parole dell’arcivescovo che, riferendosi all’innovazione tecnologica, parlava dei passi da gigante fatti negli ultimi anni, passi che purtroppo non corrispondono a quelli fatti nel senso del contrasto alle guerre e per la pace.

La vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Francesca Gerosa, ha portato il saluto del presidente della Giunta Pat, Maurizio Fugatti, e parlato di un’occasione di rilievo assoluto nell’ambito dell’esercizio democratico: sono tante le sfide da affrontare in un momento in cui la storia sembra essersi rimessa in moto (il riferimento è stato alle guerre).

Bisogna, ha aggiunto, promuovere il dialogo, unico modo per costruire una pace e una giustizia autentiche e durature che si rafforzano a partire dal locale e dai comportamenti quotidiani di ciascuno. Tutti secondo la vicepresidente sono chiamati a dare un messaggio forte, ha affermato ricordando che anche il sistema dell’istruzione è fortemente impegnato su questa strada. Massimiliano Pilati, al termine di due legislature da presidente, ha parlato emozionato del dono che è stato aver a che fare con le persone, le realtà, le associazioni e le istituzioni: è stato bello vedere quanto è importante il mondo del volontariato, ha detto, e quanto sia importante la professionalità. Importante è lavorare in rete, ha aggiunto, è la cifra fondamentale dell’attività del Forum.

Il voto

I componenti dell’assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani sono 86, per l’elezione del presidente e del vicepresidente, scelti rispettivamente a maggioranza assoluta tra i componenti dell’assemblea e tra i componenti del consiglio del Forum, servivano 44 voti. Con 53 preferenze, è stato eletto presidente del Forum Antonio Trombetta.

Insediato, quest’ultimo ha parlato del Forum come di un unicum in Italia, di una realtà di cui bisogna prendersi cura in un mondo che diviene sempre più complesso e in cui le voci sono tante. Dopo l’elezione dei membri del consiglio del