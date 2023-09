QUESTURA DI TRENTO * MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA : « ARRESTATO 27ENNE PER MINACCE E LESIONI, ORA È IN CARCERE »

09.57 - sabato 9 settembre 2023

La Polizia di Stato di Trento ha eseguito una misura custodia cautelare in carcere (disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma) nei confronti di un 27enne accusato di “Maltrattamenti in famiglia e lesioni”. I fatti -secondo l’accusa- si sarebbero protratti negli ultimi dieci anni, ai danni di genitori e fratello.

Le violenze e le minacce ai familiari, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, si concretavano in casa con comportamenti del ragazzo descritti anche in casi come obbligare loro a portargli il caffè, in caso contrario avrebbe rotto mobile e televisore.

Il Gip per soggetto -nel ”concreto e attuale pericolo di reiterazione”- ha predisposto la carcerazione, precisando nell’atto che “le condotte della persona denotano una assoluta mancanza di controllo, con violenze, danneggiamenti, minacce e aggressioni subitanee e improvvise”.

Da minorenne il ragazzo era già finito nei guai, maturando precedenti penali per “Reati contro il patrimonio”: fu raggiunto anche da un Ammonimento del Questore per maltrattamenti alla fidanzata. Allora aveva già iniziato ad essere aggressivo in casa.

L’indagato avrebbe anche colpito i genitori con pugni e calci, costringendoli alle cure al Pronto soccorso. Avrebbe anche gridato a padre e madre parole come “Vi ammazzo”.